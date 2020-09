In Varrel wurde ein Auto aufgebrochen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. In der Gemeinde Stuhr ist es erneut zu einem Autoaufbruch gekommen. Wie die Polizei berichtet, zerstörte ein bisher unbekannter Täter am Montagnachmittag zwischen 16.50 und 19 Uhr an der Brandenburger Straße in Varrel die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Autos. „Vermutlich versuchte er, an die über der Kopfstütze des Beifahrersitzes hängende Jacke zu gelangen“, so die Beamten weiter. Am Ende verschwand der Täter aber ohne Diebesgut.