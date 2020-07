Die Polizei rät zu einer Umfahrung der Unfallstelle (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Sattelzug ist es am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. Auf Höhe des Autobahndreiecks Stuhr kam laut Polizeiangaben ein 48-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Fürstenau aus noch unbekannter Ursache mit seinem Gespann ins Schleudern und letztendlich mit dem Führerhaus entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der Außenschutzplanke der dreispurigen Fahrbahn zum Stehen. Beladen war der Sattelzuganhänger laut den Beamten mit einem Seeschiffcontainer, der allerdings leer war. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt und konnte seinen Laster selbstständig verlassen. An der Schutzplanke, dem Gespann sowie dem geladenen Container entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 30 000 Euro.

Aufgrund der Bergung und Absicherung der Unfallstelle muss die A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück derzeit teilweise durch die Straßen- und Autobahnmeisterei gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 18 Uhr an. „Es ist mit Rückstau zu rechnen. Das Umfahren der Unfallstelle wird empfohlen“, teilt die Polizei mit.