Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Überleitung von der Autobahn 28 zur Autobahn 1 zu einer Staubildung. Ein Sattelzug kam infolgedessen auf der Rampe zur A 1 zum Stehen. Der nachfolgende 56-jährige Fahrer eines mit Autos beladenen Transporters erkannte das Stauende nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den Anhänger des Sattelzugs auf. Der Fahrer des Autotransporters erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Zunächst war gemeldet worden, dass der Fahrer des Autotransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Als die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn am Unfallort eintrafen, befand sich der Fahrer aber bereits außerhalb des Fahrzeugs. Ersthelfer hatten ihn aus seinem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben können, so die Polizei. Zufällig befand sich auch ein Rettungshubschrauber mitsamt Notarzt in der Nähe, der auf einem angrenzenden Feld landete und den Fahrer medizinisch versorgte. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch das auf dem Transporter geladene Auto wurde beschädigt. Ebenfalls entstand ein Schaden am Sattelanhänger. Insgesamt wird er auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Während der gesamten Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 16 Uhr an.

+++Dieser Text wurde um 16.22 Uhr aktualisiert+++