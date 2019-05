Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Lahausen. (Björn Hake)

Weyhe-Lahausen. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der ein neunjähriges Kind auf dem Fahrrad gefährdet hat. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 15 und 16 Uhr in Lahausen. Der unbekannte befuhr die Grenzstraße an einer unübersichtlichen Stelle mittig auf der Fahrbahn, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, obwohl ihm das Kind entgegenkam, heißt es von der Polizei. Beim Vorbeifahren waren nur wenige Zentimeter Platz zwischen Autofahrer und Kind. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.