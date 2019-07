Der Unfall ereignete sich auf dem Autobahnzubringer Arsten (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Autobahnzubringer Arsten kurz vor der Kreuzung Zeppelinstraße in Dreye ereignet hat, leicht verletzt worden. Laut Polizei musste der Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Wagen wegen des zähflüssigen Verkehrs abbremsen. Ein 34-Jähriger aus Syke, der sich hinter dem Auto befand, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 3000 Euro.