Bei einem Verkehrsunfall in Heiligenrode ist laut der Polizei Diepholz ein Schaden von 8000 Euro entstanden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Heiligenrode. Wie die Polizei Diepholz mitteilt, hat es am Mittwoch gegen sechs Uhr an der Kreuzung Neukruger Straße/Zollstraße in Heiligenrode einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gegeben. Ein 59-Jähriger befuhr die Zollstraße aus Heiligenrode kommend mit einem Firmenfahrzeug. Ein 33-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem Wagen die Neukruger Straße ebenfalls aus Heiligenrode kommend. Laut Polizei überquerte der aus der Zollstraße kommende Fahrer die Neukruger Straße in Höhe der Kreuzung und übersah dabei den von rechts kommenden Stuhrer Wagen. Dabei entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Der Fahrer des Firmenfahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, heißt es seitens der Polizei.