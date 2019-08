Der 55-jährige Unfallverursacher wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Nicolas Armer/DPA)

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 06.55 Uhr zum Teil schwer verletzt worden. Gekracht hatte es auf der Kirchweyher Straße am Ortsausgang von Kirchweyhe. Das war laut Polizei passiert: Ein 55-jähriger Autofahrer aus Weyhe war auf dem Weg von Bremen in seine Heimatgemeinde, als er plötzlich aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Wagen eines 54-jährigen Weyhers zusammenstieß. Dieser wurde in den Seitenraum geschleudert. Das Auto des 55-Jährigen prallte nach der Kollision noch gegen das einer 27-jährigen Sykerin.

Sie und der andere beteiligte Mann wurden dabei leichter verletzt, der Verursacher wiederum wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut deren Sprecher Marcel Balk konnte sich der Weyher nicht mehr aus dem Fußbereich befreien, wo er feststeckte, während die anderen selbstständig aussteigen konnten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde zunächst der Rettungshubschrauber Christoph 6 angefordert, der aber nicht zum Einsatz kam. Der in Lebensgefahr schwebende 55-Jährige wurde stattdessen mit dem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Vorsorglich eingeliefert wurden aber nach Angaben der Feuerwehr auch die beiden weiteren Unfallbeteiligten.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 30 000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, musste für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten die Kirchweyher Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz waren von den Ortsfeuerwehren Kirchweyhe und Leeste rund 40 Mitglieder mit sieben Fahrzeugen und vom Rettungsdienst weitere 15 Rettungskräfte mit vier Fahrzeugen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort.