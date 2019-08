Die Feuerwehr kümmerte sich bei dem Unfall um Material für Absperrungen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Fahrenhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (Bundesstraße 51) in Fahrenhorst ist am frühen Montagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr Fahrenhorst weiter mitteilt, sind ein Kleintransporter und die Frau mit ihrem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Fahrenhorst wurde zu dem Unfall zunächst mit der Meldung von einem brennenden Auto hinzugezogen. Nach Eintreffen des Löschgruppenfahrzeuges konnte schnell Entwarnung gegeben werden, weil kein Feuer entstanden war. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Brandschutz sichergestellt sowie Material für eine Absperrung bereitgestellt. Nach einer guten Dreiviertelstunde konnte die Vollsperrung der Bundesstraße 51 aufgehoben werden und es wurden noch kleine Mengen Betriebsstoffe von der Feuerwehr gebunden, bevor der Einsatz für die Kräfte beendet war.