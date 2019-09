Der 8-Jährige stürzte, verletzte sich aber nur leicht (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Ein achtjähriger Junge ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Unfall an der Hauptstraße bei der Einmündung Mittelweg in Leeste leicht verletzt worden. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, übersah eine 70-jährige Autofahrerin den kleinen Jungen auf seinem Fahrrad, als sie aus dem Mittelweg auf die Hauptstraße einbiegen wollte. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.