Durch einen Verkehrsunfall wurden am Wochenende zwei Frauen in Stuhr leicht verletzt. (Friso Gentsch/dpa)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonnabend gegen 15.20 Uhr in Stuhr gekommen. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Syke übersah laut Polizei beim Befahren der Blockener Straße in Richtung Blocken vermutlich das Rotlicht der dortigen Bedarfsampel. Dadurch kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden Wagen einer 32-jährigen Stuhrerin, die von der Blockener Straße nach links in den Neuen Weg abbog und sich auf das Rotlicht des durchgehenden Verkehrs verließ. Bei dem frontalen Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen leicht. Sie wurden vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 Euro.