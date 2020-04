Bereits am Freitagabend läuft in Brinkum der erste Film im Autokino (Jan Woitas / dpa)

Nach dem Landkreis Oldenburg bekommt auch der Landkreis Diepholz ein Autokino. Bereits ab Freitagabend laufen auf dem Grundstück hinter der BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße 112 in Brinkum Filme auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand. Bis zu 250 Autos können laut Cineplex/Cinestar und der BMÖ-Tankstelle, den Veranstaltern des Autokinos, auf das Gelände. Pro Auto dürfen maximal zwei Erwachsene sowie zwei im Haushalt lebende Kinder bis 17 Jahren in einem Auto sitzen. „Wir weisen aber darauf hin, dass je nach Modell die Sicht im Auto von der Hinterbank je nach Körpergröße stark eingeschränkt sein kann“, mahnen die Veranstalter. Auch müsse die Alterfreigabe der Filme beachtet werden. Gezeigt werden Klassiker und Filme, die bis ins Frühjahr 2020 auch im Kino zu sehen waren.

Tickets für das Autokino in Brinkum sind ausschließlich online erhältlich. Pro Buchung ist nur ein Auto möglich. Wer also mit mehreren Autos kommen möchte, muss mehrere Buchungen vornehmen. Die Ticketcodes müssen auf dem Handy abgespeichert werden. Der Eintritt für ein Auto mit zwei Personen kostet 24 Euro, drei Personen zahlen 28 Euro, vier Personen 32 Euro. Snacks und Getränke müssen mitgebracht werden, ein Verkauf vor Ort wird es nicht geben, ebenso stehen keine Toiletten zur Verfügung. Die Filme beginnen zunächst um 20.45 Uhr, ab dem 30. April ab 21 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorführung. Geplant sind Vorführungen zunächst bis zum 13. Mai, laut Veranstaltern ist eine Fortgührung aber über den Sommer hinaus geplant#.

Das Programm im Autokino Brinkum:

Freitag, 24. April (alle Filme ab 20.45 Uhr): Bad Boys for Life

Samstag, 25. April: Die Goldfische

Sonntag, 26. April: The Gentlemen

Montag, 27. April: Türkisch für Anfänger

Dienstag, 28. April: Apocalypse Now - Final Cut

Mittwoch 29. April: Joker

Donnerstag 30. April (alle Vorführungen ab 21 Uhr): Bohemian Rhapsody

Freitag, 1. Mai: Das perfekte Geheimnis

Samstag, 2, Mai: Knives Out - Mord ist Familiensache

Sonntag, 3. Mai: Der König der Löwen

Montag, 4. Mai: Zombieland: Doppelt hält besser

Dienstag, 5. Mai: Catch Me If You Can

Mittwoch, 6. Mai: Le Mans 66 - Gegen jede Chance

Donnerstag, 7. Mai: A Star is Born

Freitag, 8. Mai: Jumanji: The next Level

Samstag, 9. Mai: Sonic the Hedgehog

Sonntag, 10. Mai: Once Upon a Time... in Hollywood

Montag, 11. Mai: Nightlife

Dienstag, 12. Mai: Der Pate

Mittwoch, 13. Mai: Need for Speed