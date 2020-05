Das Autokino in Brinkum-Nord geht in die Fortsetzung. (Vasil Dinev)

Gute Nachrichten für alle Autokino-Fans: Die Gemeinde Stuhr hat dem Betreiber des Autokinos in Brinkum-Nord ermöglicht, die Freifläche auf dem Grundstück der BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße 112 über den 17. Mai hinaus bis einschließlich 27. Mai unter bestimmten Auflagen als Autokino zu nutzen. Das teilt die Gemeinde Stuhr mit. Ursprünglich war dieses Projekt nur auf vier Wochen angesetzt worden. Doch aufgrund des Erfolges folgt nun die Verlängerung. Geplant war das Autokino eigentlich erst im Spätsommer, doch die Corona-Krise löste bei den Beteiligten einen gewissen Handlungsdruck aus. „Es ist wichtig, dass wir den Menschen die Luft geben, die sie während der Pandemie brauchen“, sagte der Projektverantwortliche Servet Mutlu kurz vor der Premiere. Die Menschen nahmen das Angebot dankend an und dürfen sich nun auf weitere Filme freuen. Zur Fortsetzung, am 18. Mai, präsentiert das Autokino den Film „Birds of Prey“. Weiter geht es mit „Forrest Gump“, „Green Book – Eine besondere Freundschaft“, „Inception“, „Once Upon A Time... In Hollywood“, „25 km/h“ und „Maleficent“. Weitere Informationen und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, gibt es im Internet unter www.cineplex.de/filmreihe/autokino/3174/bremen/.