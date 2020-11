Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in Stuhr aufgebrochen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Zwei Zigarettenautomaten in Stuhr sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet worden. Wie die Polizei mitteilt, sind ein Automat an der Elbestraße an der Ecke Stuhrer Landstraße und ein weiterer an der Pablo-Picasso-Straße betroffen. Bei der Tat wurden Tabakwaren gestohlen und die Automaten beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Weyhe telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 entgegen.