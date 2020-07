Unbekannte haben in Seckenhausen die Räder eines Autos gestohlen (Symbolbild). (Björn Hake)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag alle vier Räder eines Autos an der Straße Auf dem Jochen in Seckenhausen gestohlen. Geschehen sein muss das laut Polizei zwischen 22 und 6.30 Uhr, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Täter bockten das Fahrzeug auf Pflastersteine auf, die vor Ort aus der Pflasterung eines Parkplatzes entnommen worden waren. Der Schaden beträgt den Beamten zufolge circa 8000 Euro.