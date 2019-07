Stuhr-Groß Mackenstedt. Ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Autofahrerin hat sich am frühen Sonnabendabend gegen 18.50 Uhr auf der Delmenhorster Straße in Groß Mackenstedt ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer wollte von dort aus nach rechts in die Straße 3-K-Weg abbiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt warten. Ein dahinter fahrender 32-jähriger Stuhrer erkannte die Situation und hielt an. Nicht so eine nachfolgende 36-jährige Fahrerin, die laut Polizei nahezu ungebremst auffuhr und das Auto des Vordermanns auf das des 24-Jährigen schob. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 16 000 Euro.