Stuhr-Seckenhausen. Die Sanierung der Bundesstraße 322 (Delmenhorster Straße) in Seckenhausen dauert länger als ursprünglich geplant. Das teilen jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, und die ausführende Baufirma mit. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Mittwoch, 29. Mai, abgeschlossen sein, der Termin könne aber nicht eingehalten werden. Als Grund gibt die Behörde „umfangreichere Arbeiten im Rad- und Gehwegbereich“ an. Neues voraussichtliches Fertigstellungsdatum ist Freitag, 7. Juni, heißt es weiter.

Fragen beantwortet die Straßenbau-Behörde unter der Telefonnummer 0 52 01/60 60. Informationen zur Verkehrsführung gibt es im Stuhrer Rathaus bei Jürgen Brinkmann unter der Telefonnummer 04 21/5 69 51 03 sowie per E-Mail an die Adresse J.Brinkmann@Stuhr.de.