Im Gänsebach in Weyhe (Am Angelser Feld) ist gerade komplett Ebbe, derzeit aber wohl länger als üblich. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Thomas Klauke hegt große Gefühle für die Natur im Allgemeinen, für sein Biotop am Gänsebachweg im ganz Besonderen. Dort lehrt er den richtigen Umgang mit der Sense, die Behandlung kranker Bienen oder auch Kochen an der Feuerstelle. Das Gelände rund um seinen Teich dort macht ihm allerdings auch zu schaffen. Dort mangelt es an Wasser, auch am Gänsebach, der hinter seinem Grundstück entlang läuft. Der liegt, wie auch der Hombach inzwischen erneut, trocken. Klauke und der Weyher Naturschutzbund-Chef Thomas Brugger sehen die Verantwortung bei den Harzwasserwerken (HHW), die ihrerseits andere Gründe dafür sehen.

Klauke hat sich seinen Traum von einer grünen Oase erfüllt. Darin leben Schafe, die er selbst schlachtet, räuchert, verarbeitet. Reichlich Obstbäume haben Platz auf dem Areal, dessen Erhalt ihn jährlich 1500 bis 2000 Euro kostet. Beim Kauf des Grundstücks half einst die Bingo Umweltlotterie mit 20 000 Euro. In seinem Teich hat Klauke einen Wasserpegel stehen, der weit aus dem Wasser herausragt. Heißt: Der Wasserstand ist niedrig, seiner Meinung nach zu niedrig. An seinem grundwassergespeisten Teich lasse sich der Pegel der Gemeinde ablesen.

Wasser ist auch genau das, was dem Physiker und promovierten Maschinenbauingenieur Sorge macht. Denn auch der Gänsebach hat zu wenig Wasser. Derzeit keines. Schwankungen innerhalb des Jahres seien völlig normal, sagt er. Es gebe einen Grundwasserzyklus. Der Stand sinkt im Sommer, der Tiefstand folgt im September, dann steigt er wieder und erholt sich in der Regel bis Februar/März, sagt Klauke. Inzwischen aber sei der Bach ganzjährig ausgetrocknet, auch im vergangenen Jahr schon, in dem es allerdings auch eine Dürre gegeben habe.

Seit 2017 macht er auch in seinem Teich eine andere Beobachtung. Da habe er gemerkt: „Der Teich wird nicht mehr richtig voll.“ Dort nimmt Klauke zusehends eine trockengelegte Flachwasserzone wahr. Die Abbruchkante ist sichtbar – beides eine für ihn deutlich sichtbare Veränderung. Das Wasser werde jedes Jahr weniger. Außerdem sieht er: Die Bäume gehen ein. Sie vergreisen, weil die Wurzeln verenden. Optisch heißt das, ihr Blattwerk dünnt aus. Klauke sagt, das liege an der Grundwasserentnahme der Harzwasserwerke, die unweit des Biotops Brunnen haben. „Es gibt kein Wassermanagement“, kritisiert er, sagt aber auch, dass die Werke natürlich Wasser entnehmen dürfen. Dennoch meint er: „Man kann nicht mehr entnehmen, als nachkommt.“

Für die Harzwasserwerke ist genau das Nachkommen das Problem. Demnach sind die Niederschläge stark zurückgegangen, vor allem in 2018, sagt HHW-Sprecherin Marie Kleine auf Nachfrage. „Es gab immer mal Defizite“, allerdings gebe es eine Aneinanderreihung trockener Jahre. Insgesamt habe der Klimawandel stark zugenommen. Einem beobachteten Zusammenhang stimmt sie zwar zu. „Die Entnahme führt dazu, dass Wasser sinkt“, sagt Sprecherin Marie Kleine. Aber: „Wir haben in den 1980er- und 1990er-Jahren mehr Trinkwasser entnommen, als zurzeit“, sagt sie. Damals habe es noch andere Abnehmer gegeben. „Wir haben unser Verhalten nicht verändert.“ Neben dem Klimawandel könnte ein weiterer Faktor sein, „dass auch andere Leute ihr Verhalten verändert haben“. Kleine fasst zusammen: „Wir sind nicht der auslösende Faktor für das, was die Leute beobachten.“

Erneut in einigen Teilen trocken gelaufen ist auch der Hombach, teilt Thomas Brugger vom Nabu mit. Erstmalig beobachtet hatte er es bereits zu Beginn des Monats. Dass es einen extremen Niederschlagsmangel gebe, bestätigt er. „Die Frage ist, ob die Brunnen richtig platziert sind.“

Brunnen 8 (zwischen B 6 und Wulfhoop) ist einer Anfrage Bruggers an den Landkreis zufolge seit circa drei Wochen mit Ausnahme eines Tages außer Betrieb. Die Wasserführung im Hombach sei demnach nicht diesem Brunnen anzulasten. Brugger fordert, dass der HFB1-Brunnen (zwischen Warwe und Wulfhoop) der nächste ist, der abgeschaltet werden sollte. Er ziehe die zweieinhalbfache Menge des B-8-Brunnens. Eine Folge des fehlenden Wassers scheint auch das Sterben von Fischen zu sein. Entsprechende Bilder liegen der Redaktion vor. Brugger zufolge erleiden die Fische im Hombach Sauerstoffmangel, weil sie in Restwassermulden „nicht vor und zurück“ könnten.