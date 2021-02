Für den Einsatz und zur Sicherheit sperrte die Feuerwehr auch die Blockener Straße. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr. Bei Abbrucharbeiten auf einem Grundstück an der Blockener Straße in Alt-Stuhr ist am Donnerstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Die um 15.05 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr Stuhr hatte laut Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena die Information bekommen, dass dies durch Arbeiten mit einem Bagger passiert war und nun Gas austrat. Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte vor Ort einen starken Gasgeruch fest. „Als erste Maßnahme wurde die Blockener Straße gesperrt und zur Absicherung des Brandschutzes ein Löschangriff aufgebaut“, so Tümena.

Zusätzlich zur Feuerwehr war auch ein Einsatztrupp des Gasversorgers vor Ort gewesen. Dieser begann mit dem Freilegen der Gasleitung und anschließend mit dem Abdichten der Austrittsstelle. „Da die Leitung in keinem Plan verzeichnet war, musste sehr viel Erdreich freigeschaufelt werden“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Schließlich wurde die Leitung bis zur Straße freigelegt und dann durch eine Fachfirma verschlossen, sodass kein weiteres Gas austreten konnte. Laut Tümena war die Feuerwehr drei Stunden im Einsatz.