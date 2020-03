Feuerwehreinsatz

Baggerbrand in Lahausen

Niklas Johannson

In der Straße Am Bahndamm stand am Dienstagmittag auf einem Wohngebiet in Lahausen ein Bagger in Flammen. Die Ortsfeuerwehren Lahausen und Kirchweyhe hatten den Brand jedoch schnell gelöscht.