Die RS2 von Bremen nach Twistringen fährt am Wochenende, 22. und 23. August, teilweise nicht und wird durch Busse ersetzt. (Peter von Döllen)

Bauarbeiten der DB Netz AG werden an diesem Wochenende, 22. und 23. August, Einschränkungen im Verkehr der Regio-S-Bahn 2 von Bremerhaven-Lehe nach Twistringen und zurück verursachen. Das teilt Karin Punghorst, Öffentlichkeitsarbeiterin der Nordwestbahn, mit. Ihr zufolge ist es auf Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik zurückzuführen, dass an besagtem Sonnabend und Sonntag wenige Fahrten zwischen Bremen Hauptbahnhof und Twistringen durch einen Schienenersatzverkehr bedient werden müssen. Das betrifft auch die Bahnhöfe Dreye, Kirchweyhe, Barrien, Syke, Bramstedt und Bassum.

Am Sonnabend fährt der Zug, der normalerweise um 19.43 Uhr ab Twistringen startet, bereits elf Minuten früher ab, sodass die Bahn bereits 16 Minuten früher als im regulären Fahrplan um 20.11 Uhr in Bremen ankommt. Entsprechend werden auch die Zwischenstopps früher erreicht. Am gleichen Tag wird die Verbindung mit der regulären Abfahrtszeit um 20.46 Uhr von Twistringen durch einen Schienenersatzverkehr bedient. Die Busse starten zwar auch um 20.46 Uhr, aufgrund der längeren Fahrzeit wird der Bremer Hauptbahnhof aber erst um 22.20 Uhr erreicht. Damit für die Fahrgäste ein Anschluss an die Zugverbindung nach Bremerhaven-Lehe besteht, verkehrt dieser Zug zu späteren Zeiten ab Bremen: Statt um 21.40 Uhr startet die Fahrt um 22.28 Uhr ab Bremen, Bremerhaven-Lehe wird um 23.18 Uhr erreicht.

Und noch einmal der 22. August: Der Zug, der regulär um 21.46 Uhr von Twistringen bis nach Bremen fahren sollte, wird ebenfalls durch einen Bus ersetzt. Abfahrt ist zur gleichen Zeit. Die Fahrt dauert 52 Minuten länger, weshalb der Bus erst um 23.20 Uhr vor dem Bremer Hauptbahnhof stoppen wird – 52 Minuten später als geplant. Tags darauf wird die RS2 mit Start um 0.23 Uhr ab Twistringen ebenfalls von Bussen ersetzt. Die fahren zur gleich Zeit ab, erreichen Bremen wegen der längeren Fahrzeit aber erst eine Stunde später um 1.57 Uhr.

In die andere Richtung enden die Zugverbindungen am 22. August mit der Abfahrtszeit um 19.37 und 20.37 Uhr ab Bremerhaven-Lehe um 20.30 beziehungsweise 21.30 Uhr am Bremer Hauptbahnhof, es geht nicht weiter bis nach Twistringen. Dafür gibt es Ersatzbusse, die um 20.38 beziehungsweise 21.38 Uhr in Bremen abfahren. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse wird Twistringen um 22.12 beziehungsweise 23.12 Uhr erreicht.

Ausfälle in der Nacht

Einen Tag später heißt es um 0.17 und 1.17 Uhr mit Bussen auf nach Twistringen. Die Busse ersetzen die Züge, die regulär um 0.12 und 1.12 Uhr in Bremen losgefahren wären. Wie bereits erwähnt, benötigen die Busse eine 53 Minuten längere Fahrtzeit. Deshalb kommen sie erst um 1.51 beziehungsweise 2.51 Uhr in Twistringen an.

Karin Punghorst weist darauf hin, dass alle Änderungen im Ersatzfahrplan dargestellt sind. Der ist online unter www.regiosbahn.de unter der Rubrik „Baumaßnahmen“ hinterlegt. Punghorst erwähnt auch noch einmal, dass seit 27. April in den Zügen der Regio-S-Bahn die Verpflichtung gilt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht gilt auch an den Ersatz­haltestellen sowie in den Ersatzbussen. Weitere Informationen gibt es online unter www.nordwestbahn.de/corona.