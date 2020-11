Wegen eines Zwischenfalls kurz vor Dreye ist die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Hamburg gesperrt gewesen (Symbolbild). (Andreas Arnold/dpa)

Wegen eines Zwischenfalls kurz vor dem Weyher Ortsteil Dreye ist die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Hamburg gesperrt gewesen, wie Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage mitteilt. Nach Angaben der Bundespolizei ist sie seit 15.24 Uhr wieder freigegeben. Der Vorfall habe sich, so Gissing, am Vormittag um kurz vor 12 Uhr ereignet. Fahrgäste des Zuges, der die Strecke am Vormittag passierte, mussten seitdem in der Bahn ausharren, sagt Bahnsprecherin Franziska Hentschke auf Nachfrage. Es seien allerdings Busse für die Evakuierung bestellt worden. Nachfolgende Züge wurden umgeleitet, teilweise über Hannover, so Hentschke weiter.