Dieses Banner hängt in Okel auf dem Weg nach Syke. (POLIZEI)

Landkreis Diepholz. Die Polizei im Landkreis Diepholz möchte mit einer Aktion auf Unfallrisiken im Straßenverkehr aufmerksam machen. Dazu möchte sie diese mit Aktionsbannern ins Blickfeld der Verkehrsteilnehmer rücken. "Ziel der Polizei-Aktion ist es, für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und an die Einhaltung der Verkehrsregeln zu appellieren", berichtet Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Überhöhte Geschwindigkeit gehöre immer noch zu einer der Hauptunfallursachen – so auch im vergangenen Jahr im Landkreis Diepholz. "Auch das von vielen unterschätzte Thema Ablenkung zählt zu den Hauptursachen", sagt Gissing weiter. Die zunehmende Nutzung des Smartphones, die mangelnde Zeit und der damit einhergehende Zeitdruck sowie ablenkende Gedanken oder andere Aktivitäten führen laut Angaben der Polizei immer wieder zu ungewollten Unfällen. Daher wurden in Brinkum an der B6, in Sulingen an der B61 und in Okel an der Landstraße nach Syke zunächst drei Banner aufgehängt. "Sie befinden sich im direkten Blickfeld des Verkehrsteilnehmers und werden so auch von ihm wahrgenommen", sagt Gissing. Darauf ist dann unter anderem die Frage "Zu schnell?" zu lesen. Die Polizei hofft nun auf eine aufmerksamere Fahrweise der Verkehrsteilnehmer und damit auf weniger Unfälle.