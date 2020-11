Ein 26-Jähriger Zeuge hat nach Angaben der Polizei die Geldbörse gefunden und diese bei einer Polizeistelle in der Nähe abgegeben. (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einer 17-jährigen Kundin in der Filiale eines Discounters in Leeste an der Alten Poststraße ihre Geldbörse entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat der Täter das Portemonnaie vermutlich in einem günstigen Moment aus dem Kinderwagen der Kundin entwendet, das Bargeld entnommen und die Börse anschließend in ein Regal unter Ware gelegt. Ein 26-jähriger Zeuge habe die Geldbörse gefunden und diese bei einer Polizeistelle in der Nähe abgegeben, heißt es weiter. Die Polizei macht darauf aufmerksam, Geldbörsen nicht in den Einkaufswagen oder Korb zu legen, sondern möglichst nah am Körper aufzubewahren, um einem Diebstahl vorzubeugen.