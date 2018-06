Von Radlader überrollt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bauarbeiter in Weyhe tödlich verletzt

Stephen Kraut

Zu einem schlimmen Unfall ist es am Mittwoch an der Straße Am Neddernfeld in Weyhe-Lahausen gekommen: Bei Pflasterarbeiten ist ein Bauarbeiter von einem Radlader getötet worden.