Rund 50 Trecker fuhren die Landwirte am Sonntagabend auf. (Nord-West-Media)

Weyhe-Dreye. Mit etwa 50 Treckern und der selben Anzahl an Landwirten haben Bauern am Sonntagabend das Aldi-Zentrallager in Dreye bis kurz nach Mitternacht blockiert, so Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage. Versammelt hatten sich dort überwiegend Angehörige des Aktionsbündnisses Land schafft Verbindung, aber auch einzelne Landwirte, wie Jürgen Thielker aus Kirchdorf sagt. Demnach hatten sich Vertreter der Branche aus den Landkreisen Diepholz und Wesermarsch wie auch Oldenburg in Dreye eingefunden, denn: „Aldi will die Frischmilchpreise um fünf Cent senken“, sagte Thielker, betonte aber auch, dass der Discounter nicht alleine Schuld trage. Das Aktionsbündnis bemängelt insgesamt schrumpfende Erzeugererlöse – nicht nur beim Milchpreis, sondern auch am Schweinemarkt, wie das Aktionsbündnis mitteilte. Milcherzeugerpreise seien, insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie, um 34 Prozent eingebrochen. Wegen personeller Ausfälle in der Schlachtung durch Covid-19 seien außerdem die Ställe voll, sagte Thielker. Auch die Afrikanische Schweinepest wirke sich negativ aus, heißt es von Land schafft Verbindung. „Die Politik setzt nicht um, was Bauern wollen“, sagte Thielker. Große Betriebe würden gefördert zulasten der kleinen. Die Landwirte kündigten mögliche weitere Proteste an.