An der Kirchseelter Straße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Baugebiet in Fahrenhorst auf dem Weg

Eike Wienbarg

Das geplante Baugebiet an der Kirchseelter Straße in Fahrenhorst hat die vorletzte politische Hürde genommen. Vor Ort könnten vier neue Häuser entstehen, der Wald in dem Gebiet solle erhalten bleiben.