Landkreis Diepholz. Bauland wird immer teurer im Norden des Landkreises Diepholz. Der Baulandpreisindex ist in den vergangenen zehn Jahren im Nordkreis teilweise um bis zu 132 Prozent gestiegen. „2010 war der Markt noch relativ ruhig“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) Sulingen-Verden, der am Mittwoch seinen jährlichen Bericht zum Grundstücksmarkt im Landkreis Diepholz für 2020 vorgestellt hat. Inzwischen habe sich der Baulandpreisindex in einigen Bereichen mehr als verdoppelt. Besonders drastisch hat sich die Lage in Weyhe, Stuhr und Syke entwickelt. Aber auch Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Twistringen ziehen immer mehr an. „Weil es da noch etwas günstiger ist, ziehen die Leute weiter ins Umland, um noch ein finanzierbares Baugrundstück zu erhalten“, erklärt Ruzyzka-Schwob.

Dieser Trend zeigt sich auch in den Zahlen für das Jahr 2020: In Weyhe stieg der mittlere Preis inklusive Erschließungskosten für Wohnbauland von 256 Euro pro Quadratmeter in 2019 auf nun 281 Euro, in Stuhr gleich von 150 auf 260 Euro und in Syke von 121 auf 194 Euro. Und auch Bassum hat mit 115 Euro (2019 waren es noch 93 Euro) preislich zugelegt, ebenso wie Bruchhausen-Vilsen (von 55 auf 74 Euro) und Twistringen (von 65 auf 77 Euro).

Zeitgleich registrierte der Gutachterausschuss, der angegliedert ist an die Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), mehr Verkäufe von Wohnbauland im Landkreis Diepholz: 442 waren es noch 2019, 455 Verkäufe 2020. Die verkauften Flächen waren dabei im Schnitt kleiner als noch im Vorjahr. Den größten Umsatz erzielte dabei die Stadt Syke mit 79 Verkäufen an Bauplätzen. „Da hat es einen deutlichen Sprung gegeben, vor allem in Barrien ist viel verkauft worden“, berichtet Ruzyzka-­Schwob. Aber auch in Bruchhausen-Vilsen sind 66 Bauplätze verkauft worden, insbesondere im Ortsteil Schwarme. Insgesamt sind 2020 im Landkreis Diepholz 88,6 Millionen Euro an Umsatz mit Bauland gemacht worden, 2019 waren es noch 72,5 Millionen Euro.

Entsprechend der höheren Preise hat der Gutachterausschuss auch die Bodenrichtwerte, die aus den Grundstücksverkäufen abgeleitet werden, angepasst. So haben sich die Baulandrichtwerte für 2021 um neun bis 20 Prozent im nördlichen Landkreis Diepholz erhöht. Größte Steigung gab es dabei in Twistringen, sodass die Stadt jetzt auf einen durchschnittlichen Richtwert von 85 Euro pro Quadratmeter kommt. In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen stieg der Baulandrichtwert um 17 Prozent auf nun durchschnittlich 55 Euro pro Quadratmeter und in Bassum um elf Prozent auf 95 Euro pro Quadratmeter im Mittel. In der Gemeinde Weyhe gab es im Nordkreis die geringste Steigung um lediglich neun Prozent. Allerdings lag der Baulandrichtwert dort auch vorher schon sehr hoch, sodass der neue Richtwert mit durchschnittlich 240 Euro pro Quadratmetern (bei einer Spanne von 155 bis 420 Euro pro Quadratmeter) weiter die Spitze im Landkreis Diepholz anführt. In Stuhr gab es einen Anstieg um 15 Prozent auf durchschnittlich 225 Euro pro Quadratmeter, in Syke ebenfalls um 15 Prozent, allerdings auf 140 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt.

Bemerkenswert sind dabei auch die Spannbreiten, denn die Baulandrichtwerte variieren auch innerhalb der Kommunen teilweise stark. So liegt die Spannbreite in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen etwa zwischen 20 und 145 Euro pro Quadratmeter. Auch in Stuhr gibt es eine Spanne von 90 bis 360 Euro pro Quadratmeter, wobei vor allem die Nähe zu Bremen (wie auch in Weyhe) ausschlaggebend für die höheren Preise ist. Die Baulandrichtwerte in den weiter südlicheren Ortsteilen in Stuhr wie Fahrenhorst oder Neukrug fallen dagegen preislich etwas geringer aus.

Insbesondere in Neubaugebieten werden die Grundstücke immer teurer. Zum einen, weil die Nachfrage natürlich groß ist. Aber auch, weil die Erschließung der Flächen selbst immer teurer wird, erklärt Ruzyzka-Schwob. „Die Hälfte des Baulandpreises muss man für die Erschließung rechnen.“

Gerade im ländlichen Bereich gibt es aber auch noch deutlich günstigeren Wohnraum, auch im nördlichen Kreisgebiet, wie Ruzyzka-Schwob betont. „Asendorf ist etwa deutlich günstiger“, sagt er. Dort liegt der Baulandrichtwert pro Quadratmeter noch zwischen 24 und 46 Euro. In Weseloh gibt es mit um die 20 Euro pro Quadratmeter die niedrigsten Baulandrichtwerte im nördlichen Kreisgebiet. „Es gibt noch günstige Ecken“, sagt Ruzyzka-Schwob. Die würden teilweise aber eben etwas abseits liegen und nur wenig Infrastruktur aufweisen.

Aufgefallen ist dem Gutachterausschuss-­Vorsitzenden auch ein zunehmender Trend von Geschosswohnungsbauten, die zunehmend Einfamilienhäuser verdrängen würden. „Dabei wären die teilweise renovierungsfähig. Aber sie entsprechen eben nicht mehr dem Zeitgeschmack“, sagt Ruzyzka-Schwob.

Deutlich geringer fällt der Anteil gewerblicher Flächen vom Gesamtumsatz der Baulandverkäufe im Landkreis Diepholz 2020 aus. „Dieses Jahr war das durch Corona natürlich relativ wenig“, erklärt der Vorsitzende. Denn die Bereitschaft, eine neue Gewerbeimmobilie zu bauen oder anzusiedeln, sei aufgrund der Pandemie natürlich geringer als sonst. Dementsprechend sank auch der Umsatz von 11,4 Millionen Euro in 2019 bei den gewerblichen Flächen auf 9,2 Millionen Euro in 2020.

Zur Sache

Richtwerte online einsehbar

Die beschlossenen Bodenrichtwerte für den Landkreis Diepholz werden im Bodenrichtwertinformationssystem (Boris-Ni) veröffentlicht, das online unter www.gag.niedersachsen.de zu finden ist und in wenigen Wochen mit den aktuellen Werten freigeschaltet wird. Außerdem soll es mit Boris Mobile künftig auch eine APP für mobile Geräte geben, in denen die Anwendung zur Verfügung steht. Diese wird laut Gerd Ruzyzka-Schwob, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG), derzeit etwa in Verden getestet. Auch der Grundstücksmarktbericht 2021 mit den neusten Entwicklungen bei bebauten Grundstücken, Eigentumswohnungen und Mieten ist zurzeit in Arbeit. Ebenso wie alle Richtwerte soll auch der Grundstücksmarktbericht dann ab Ende Februar künftig nur noch online unter www.gag.niedersachsen.de, dafür aber kostenlos zur Verfügung stehen. Für telefonische Auskünfte und Fragen, insbesondere über die Bodenrichtwerte, stehen in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bei der Regionaldirektion Sulingen-Verden Yvonne Aufderheide (Telefonnummer 0 42 42 / 16 66 51, E-Mail: Yvonne.aufderheide(at)lgln.niedersachsen.de) und Gerd Ruzyzka-Schwob unter der Rufnummer 0 42 71 / 80 15 13 oder per E-Mail an gag-sul(at)lgln.niedersachsen.de zur Verfügung.