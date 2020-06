Nach einer Stunde war der Baum zerlegt und der Einsatz der Feuerwehr beendet. (Feuerwehr)

Stuhr-Moordeich. Die Feuerwehr Stuhr ist am Donnerstagnachmittag über den Meldeempfänger zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert worden. Im Barkener Weg in Moordeich drohte ein Baum auf die Straße und eine neben der Straße verlaufende Telefonleitung zu fallen, wie Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena mitteilt. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Baum bereits abgeknickt war und auf der Telefonleitung lag. Um zu verhindern, dass der Baum die Telefonleitung abreißt, begannen die Einsatzkräfte damit, den Baum mit einer Kettensäge abzutragen. Zur Unterstützung kam noch ein Trecker mit einem Personenkorb zum Einsatz. Der Baum wurde Stück für Stück zersägt und am Straßenrand abgelegt. Somit verhinderte die Feuerwehr einen Schaden an der Telefonleitung. Der Einsatz der Feuerwehr Stuhr konnte nach einer Stunde beendet werden. Der Barkener Weg war für die Einsatzdauer gesperrt.