Der erst vor Kurzem angeschaffte RW-Kran aus Groß Mackenstedt kam zum Einsatz. (Feuerwehr)

Die Feuerwehr in Heiligenrode ist am Sonntagmorgen wegen eines Baumes ausgerückt, der wohl aufgrund nächtlicher Windböen quer über die Straße auf einen Schuppen gestürzt war. Bei der Lagebeurteilung an der Neukruger Straße, Ecke Am Kindergarten stellten die Einsatzkräfte fest, dass es mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich ist, den Baum gefahrlos zu beseitigen, schildert der Heiligenroder Feuerwehrsprecher Rüdiger Schünke. Daher wurde die Feuerwehr Groß Mackenstedt telefonisch nachalarmiert, die mit ihrem neuen, mit Kran ausgestatteten Rüstwagen (RW-Kran) anrückte. „Hiermit wurde der große Baum dann angehoben und auf die Straße gelegt“, so Schünke. Dadurch entstand kein weiterer Schaden am Gebäude, und die Einsatzkräfte konnten den Baum am Boden mit einer Kettensäge gefahrlos zerlegen und im Seitenraum ablegen. Da die Gefahr bestand, dass noch Trümmer vom Schuppendach stürzen, sperrte die Feuerwehr den Gehweg in dem Bereich weiträumig ab. Insgesamt waren 24 Feuerwehrkräfte im Einsatz, fünf davon coronabedingt als Reserve im Feuerwehrhaus. Nach fast zwei Stunden war der Einsatz beendet.