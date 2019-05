Dass das Banner mit der Aufschrift "Bürstel wird zerstört" beschmiert worden ist, kann Daniela Ahrens nicht verstehen. Denn sie und ihre Familie wollen mit dem Bauprojekt eigentlich das Gegenteil erreichen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. „Bürstel wird zerstört“ prangt in roten Lettern auf dem Banner, das am Bauzaun auf dem Grundstück an der Ecke Bürsteler Straße/ An der Bürsteler Heide hängt. Dabei will Daniela Ahrens, die auf dem Grundstück ein Sechs-Parteien-Haus mit barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen möglichst für Menschen aus dem Ort errichten lassen möchte, eigentlich genau das Gegenteil mit ihrem Projekt erreichen. „Wir wollen nicht zerstören, sondern, dass die Menschen hier bleiben können“, sagt sie. Auch dafür, dass die Grönemeyer-Linie künftig in Bürstel hält, möchte sie sich deshalb einsetzen.

Daniela Ahrens lebt seit etwa fünf Jahren in Bürstel – in einem Mehrgenerationenhaus mit ihrem Mann, ihren Eltern und ihren Kindern. Die Familie kommt aus Varrel, hat dann lange in Moordeich gelebt und ist auf der Suche nach einem großen Grundstück für das Mehrgenerationenprojekt schließlich in Bürstel fündig geworden. Um während des Neubaus in der Nähe sein zu können, kauften sie zusätzlich einen Altbau in Bürstel und zogen dort vorübergehend ein. Das 1920 errichtete Haus stand auf besagtem Grundstück an der Bürsteler Straße 23 (Ecke An der Bürsteler Heide). „Wir konnten es aber nicht mehr retten“, erklärt Daniela Ahrens, warum das Haus Anfang des Jahres schließlich abgerissen werden musste. Unter anderem war das Gemäuer stark von Schimmel befallen.

Nun soll auf dem Grundstück ein neues Gebäude entstehen, in dem sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen Platz haben. In die erste Etage gelangt man mit einem Aufzug, auch in den Wohnungen sind die Gänge breit, sodass man sich auch mit einem Rollator oder einem Rollstuhl gut bewegen kann. Explizit als Seniorenwohnanlage bewerben will Daniela Ahrens das Projekt nicht. „Dann hätten wir zu viele Auflagen zu beachten“, sagt sie. Dennoch haben sie und ihre Familie als künftige Bewohner vor allem ältere Menschen aus dem Ort im Blick. „Wer hier wohnt, geht hier nicht mehr weg“, so Daniela Ahrens. Doch oft werde das eigene Haus und der eigene Garten irgendwann zu groß, um dort zu bleiben.

Gerade deshalb kann Familie Ahrens auch nicht verstehen, dass das Banner nun von Unbekannten beschmiert wurde. Als klar war, dass das alte Haus abgerissen wird, habe es Diskussionen mit Nachbarn gegeben, berichtet Daniela Ahrens. Dabei ging es darum, ob in dem Haus noch Fledermäuse einen Unterschlupf gefunden haben. „Der Nabu hat das dann aber geprüft und es hat sich nicht bestätigt“, so die Grundstückseigentümerin. Ebenso habe es Anfragen von Anwohnern gegeben, was die künftige Parkplatzsituation angeht. Daniela Ahrens verweist dazu auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Stuhr, nach der pro Wohnung mindestens zwei Parkplätze geschaffen werden müssen. Das werde man mit versenkbaren Stellplätzen lösen, kündigt sie an. Auch sonst füge sich das geplante Gebäude mit weiß verputzten Mauern und schwarzem Dach, sowie von der Gebäudehöhe her, optisch in die Umgebung ein.

Das muss es auch, damit Baurecht erteilt wird. Das Grundstück liegt im sogenannten unbeplanten Innenbereich, teilt Christian Strauß, Fachdienstleiter Stadtplanung bei der Gemeinde Stuhr, mit. Das bedeutet, dass für den Bereich kein Bebauungsplan mit genauen Festsetzungen etwa zu möglichen Geschossen und zulässiger Gebäudehöhe existiert. „Da entscheidet der optische Eindruck“, so Strauß. Es gehe darum, was die nähere Umgebung prägt.

Laut Daniela Ahrens läuft gerade der Bauantrag, der Spatenstich sei für das kommende Jahr geplant. Einige erste Anfragen hat sie nach Aufstellen des Banners schon bekommen – allerdings von Jüngeren. Nun möchte sie noch abwarten, ob sich vielleicht doch noch ältere Menschen aus Bürstel für die Wohnungen interessieren.

Damit die sich nicht nur in ihren eigenen vier Wänden gut bewegen können, sondern auch außerhalb mobil bleiben, ist der 44-Jährigen auch die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr ein Anliegen. Schließlich gibt es in Bürstel weder Einkaufsmöglichkeiten noch Ärzte. Aktuell befindet sich direkt gegenüber des Grundstücks eine Mitfahrerbank und ein kleines Stück weiter gibt es eine Bushaltestelle, die von Schulbussen angesteuert wird, an die aber auch ein Anruf-Sammel-Taxi bestellt werden kann. An der rund 300 Meter entfernten Harpstedter Straße gibt es noch eine Bushaltestelle. Dort halte aber selten ein Bus, außerdem müsse man dafür die viel befahrene Hauptstraße überqueren. Optimal fände Daniela Ahrens, wenn die Grönemeyer-Linie, die bislang vom Roland-Center in Huchting bis nach Heiligenrode verkehrt, noch das kleine Stück weiter nach Bürstel fahren würde. Sie möchte ihre Idee beim Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen vorstellen und hofft, dort damit Gehör zu finden. „Ich könnte mir auch eine Unterschriftenaktion vorstellen“, sagt sie.