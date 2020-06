Thomas Schaumlöffel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, und MGH-Leiterin Daniela Gräf freuen sich auf die Umgestaltung. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Die Fliesen am Boden und auch an den Wänden sind teilweise zersprungen und kaputt, die Heizkörper alt und ungünstig gelegen und ein eingebautes Podest bietet immer wieder Stolper-Potenzial: Die Backstube im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Brinkum, sozusagen das Herzstück der Einrichtung, ist deutlich in die Jahre gekommen. Deswegen haben die Verantwortlichen nun die Zwangsschließung durch die Corona-Krise genutzt, um die geplante Renovierung des Raumes vorzuziehen. Ein Großteil der alten Fliesen ist bereits von den Wänden verschwunden, auch der alte Brennofen ist inzwischen ausgebaut worden und bietet Platz für Neues.

„Den Backofen hätte man eh nicht mehr in Betrieb nehmen können“, erklärt Thomas Schaumlöffel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Stuhr, die Träger des MGH ist. Denn der hintere Teil der Maschine sei bereits vor 15 Jahren ausgebaut worden, um Platz für die Toiletten zu schaffen. Erhalten bleiben soll dagegen die Front des Backofens, damit der Charakter der alten Backstube auch weiterhin besteht. Deswegen sollen auch die neuen Fliesen für den Fußboden in Muster und Farbe identisch zu den alten sein. Den alten Fußboden zu erhalten und nur stellenweise auszubessern, kam nicht in Frage. Allein schon, weil in dem Boden noch alte Schienen eingebaut sind, die in Zeiten der Bäckerei dafür genutzt wurden, Wagen mit Kuchenblechen zum Ofen zu transportieren. Da diese nicht einfach entfernt werden können, sollen die neuen Fliesen einfach oben drauf kommen.

Flexiblere Handhabung

Auch das Podest, das einst in die Backstube eingebaut worden war, ist inzwischen aus dem Raum verschwunden. „Das hat die Bestuhlung oft auch sehr schwer gemacht“, sagt Schaumlöffel. Bis zu 50 Gäste kämen zu den Veranstaltungen im MGH, andere Angebote, wie etwa ein Frühstück, würde dagegen nur von fünf bis sieben Leuten wahrgenommen werden. „Es wird fast jeden Tag umgebaut“, erklärt er. Und das sei für die Ehrenamtlichen nicht immer leicht, zumal auch die Tische enorm schwer gewesen sind. Dazu kam, dass man durch eine festgeschraubte Bank in der Ecke noch eingeschränkter in der Gestaltung war – zumal die Bank-Plätze ohnehin immer unbeliebt waren. „Die älteren Gäste wollten dort nie in der Mitte sitzen, falls sie mal schnell zur Toilette mussten“, erklärt Schaumlöffel. Und auch das Klavier, das für manche Veranstaltungen gebraucht wurde, konnte man nur an die Außenwand stellen, was nicht gut für die Akustik war. Von der Decke abgehängte Leuchten waren ständig im Weg. „Das alles war einfach unpraktikabel“, findet Schaumlöffel.

Nach der Umgestaltung soll es keine Sitzbank mehr geben, sondern eine reine Bestuhlung. Auch neue Stühle und Tische sind dafür bestellt worden, die leichter zu tragen und besser zu verstauen sind. „Die Tische haben auch unterschiedliche Größen, sodass wir ganz flexibel stellen können“, erzählt MGH-Leiterin Daniela Gräf. Und auch der Platz, den der ehemalige Brennofen eingenommen hat, soll sinnvoll genutzt werden. In den kleinen Nebenraum soll nicht nur eine kleine Küche, sondern er soll auch als Abstellfläche dienen.

Seit gut einem Jahr laufen die Planungen für den Umbau bereits. Anfang dieses Jahres ging es dann darum, Spenden für das insgesamt rund 60 000 Euro teure Vorhaben zu akquirieren. „Wir hatten schon etwa 30 000 Euro an Spenden zusammen“, erzählt Schaumlöffel. Und dann kam Corona und die Spendenbereitschaft war auf einmal nicht mehr da. „Viele hatten dann natürlich andere Sorgen“, zeigt sich Schaumlöffel verständnisvoll.

Trotzdem wollte man die zwangsmäßige Schließung nicht ungenutzt lassen und so wurden die letzten Reserven bei der Bürgerstiftung zusammengekratzt, um mit der Renovierung zu starten. „Wir sind nach wie vor sehr auf Spenden angewiesen, um das MGH dauerhaft finanzieren zu können“, betont Schaumlöffel, der hofft, dass vielleicht auch im Nachhinein noch der ein oder andere Betrag an die Bürgerstiftung gegeben wird.

Wenn alles klappt, soll dann auch mit der Wiedereröffnung die Renovierung der Backstube bereits abgeschlossen sein. „Im Moment können wir aber noch nicht absehen, wann es wieder los geht“, sagt Schaumlöffel und Gräf ergänzt: „Eventuell können wir im Juli wieder vereinzelt mit Angeboten starten.“

Wer die Bürgerstiftung Stuhr und das MGH Brinkum unterstützen möchte, kann sich dafür telefonisch unter 04 21 / 80 60 98 74 melden oder online unter www.buergerstiftung-stuhr.de informieren.