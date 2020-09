Während die Kirchweyher Straße durch die Sperrung vollständig verwaist ist, häuft sich der Ausweichverkehr in den Nebenstraßen. (Dinev)

Derzeit mit dem Auto im Weyher Ortsteil Kirchweyhe unterwegs zu sein, ist wahrlich kein Vergnügen. Denn am Montag hat die Fahrbahnsanierung der Kirchweyher Straße durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr begonnen, für die die Fahrbahn zwischen Dorfstraße und Drohmweg voll gesperrt werden musste. Entsprechend weichen die ganzen Autofahrer derzeit auf die umliegenden Nebenstraßen aus. Und das Verkehrschaos wird vermutlich noch schlimmer, wenn ab der kommenden Woche auch noch der Kreuzungsbereich Kirchweyher Straße/Scharmarsch halbseitig gesperrt wird.

Die Gemeinde Weyhe beobachtet die derzeitige Verkehrslage intensiv und ist darum bemüht, die Belastungen für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wie Gemeindesprecher Sebastian Kelm mitteilt. Die Verwaltung betont in dem Zusammenhang auch noch einmal, dass es sich um keine Maßnahme der Gemeinde handelt, sondern die Niedersächsische Landesbehörde dafür verantwortlich ist. „Folglich sind die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf Planung, Zeiten und Ablauf begrenzt“, erklärt Kelm.

Trotzdem versucht die Gemeinde, umfangreich über das Vorhaben zu informieren und die Auswirkungen etwas abzumildern. So wurde etwa in den Straßen Dorstraße und Am Kuhzaun, die insbesondere als Ausweichstraßen stark frequentiert werden, für die Zeit der Bauarbeiten ein absolutes Halteverbot eingerichtet, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen Rechnung zu tragen (wir berichteten).

Und auch weiterhin will die Gemeinde aktiv werden. So wurde in einem ersten Schritt jüngst die mit der Verkehrssicherung beauftragte Fachfirma angewiesen, die Aufstellung der sogenannten Vorankündigungen beiseite zu rücken oder gar zu beseitigen. „Mit diesen sollte frühzeitig auf die im weiteren Verlauf folgende Vollsperrung und die damit verbundene Sackgassen-Situation sowie die Umleitung hingewiesen werden“, erklärt Kelm. Da die Absperrungen aber auf der Fahrbahn standen, sei ein Vorbeikommen oft kaum möglich gewesen.

Außerdem will die Verwaltung darauf reagieren, dass derzeit auf Dorfstraße und Am Kuhzaun das Tempolimit vielfach überschritten wird. „Hierbei handelt es sich um keine offizielle Umleitungs-, aber faktisch nun verstärkt genutzte Ausweichstrecke“, teilt der Gemeindesprecher mit. Die Verwaltung hat den Landkreis Diepholz bereits gebeten, dort verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen. Überdies soll in dem Bereich an unterschiedlichen Stellen nacheinander das gemeindeeigene Display zum Einsatz kommen, das den Verkehrsteilnehmern aufzeigen soll, wie schnell sie gerade unterwegs sind.

Die Baumaßnahme an der Kirchweyher Straße wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 andauern. Von nächstem Montag, 14. September, bis voraussichtlich 9. Oktober ist die Kirchweyher Straße außerdem noch im Kreuzungsbereich Scharmarsch halbseitig gesperrt, weil dort Sanierungsarbeiten an der Gashochdruckleitung im Auftrag der Wesernetz Bremen erfolgen. Die Einfahrt von der Kirchweyher Straße aus in die Scharmarsch bleibt aber weiterhin möglich.

Die Gemeinde Weyhe bittet um Verständnis dafür, dass sich Schleich- und Ausweichverkehre auch über andere Gemeindestraßen schwer verhindern lassen. „Wir haben da aber ein besonderes Auge drauf“, versichert Bürgermeister Frank Seidel, der die weitere Entwicklung fortlaufend neu bewerten möchte. Insofern sind auch weitere Anpassungen denkbar – jedenfalls, sofern sie denn im Einflussbereich der Gemeindeverwaltung liegen. „Ich verstehe den Frust in der Bevölkerung, keine Frage", betont Seidel, der auch noch einmal an alle Autofahrer appelliert, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und insbesondere in dieser Zeit noch mehr Rücksicht zu nehmen. Eine Übersichtskarte über die Sperrungen im Bereich der Kirchweyher Straße hat die Gemeinde außerdem nochmal online unter www.weyhe.de zur Verfügung stellt.