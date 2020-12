Die Polizei bittet um Hinweise im Fall des 18-Jährigen, der in Weyhe mit Messern bedroht, geschlagen und bestohlen wurde (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Von räuberischer Erpressung spricht die Polizei im Fall eines 18-Jährigen, der am Sonntag in Weyhe gegen 20.05 Uhr von Unbekannten mit Messern bedroht, geschlagen und bestohlen wurde. Der Mann hielt sich in der Nähe des Rathauses auf, als ihn drei Unbekannte ansprachen, teilen die Beamten am Mittwoch mit. Zwei von ihnen hatten ein Messer in der Hand und bedrohten den 18-Jährigen damit. Nachdem er zwei Faustschläge ins Gesicht bekommen hatte, nahmen die Drei ihm seine rote Winterjacke und ein Paar kabellose Kopfhörer ab. Die Täter flüchteten unerkannt zu Fuß. Alle drei Männer werden als 19 bis 21 Jahre alt und akzentfrei Deutsch sprechend beschrieben. Zwei waren etwa 180 Zentimeter groß, der dritte etwa 170 Zentimeter. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Nummer 04 21 / 8 06 60, zu melden.