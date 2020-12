Angezettelt hat die Corona-Hilfe Bürgermeister Frank Seidel (links), Koordinator ist nun Falk Brozio. (Vasil Dinev)

Weyhe. Man stelle sich folgendes Szenario vor: Ein Mensch infiziert sich mit dem Coronavirus und muss in Quarantäne. Nur: Wer macht jetzt den Einkauf, geht mit dem Hund raus oder besorgt wichtige Rezepte vom Arzt oder Medikamente aus der Apotheke – vor allem dann, wenn es am entsprechenden sozialen Umfeld fehlt? Das will die Weyher Corona-Hilfe lösen. Sie ist online wie auch telefonisch erreichbar und bringt Paten und Probleme zusammen. In einer Datenbank wird gesammelt, wer seine Hilfe anbietet und wer welche Hilfe braucht.

„Was gegolten hat, gilt weiterhin“, sagt Falk Brozio, der der Administrator der Facebook-Seite „Corona in Weyhe – Wir helfen!“ ist. Denn das Angebot gibt es bereits seit Mitte März, ist mit den steigenden Corona-Zahlen aber wieder aktueller denn je. Die Idee dahinter: eine nachbarschaftliche Unterstützung – und zwar da, wo das entsprechende Netzwerk fehlt. Anstoßgeber der Initiative, Bürgermeister Frank Seidel, allerdings meint: „Die Gemeinschaft und Solidarität funktionieren immer noch gut.“

Bisher mäßiger Ansturm

Das erklärt wohl auch den bisher eher mäßigen Ansturm auf das Angebot. „Da werden nicht Türen eingerannt“, sagt Brozio. Aber: „Das habe ich auch nicht erwartet.“ Auch der Weyher vermutet, dass soziale Beziehungen meist noch funktionieren. Auf 120 bis 140 Menschen beziffert er die Zahl der Leute, die helfen wollen. Sie sind in einer Datenbank erfasst. Vermittlungen an Menschen, die Hilfe suchten, hat es Brozio zufolge bisher in 15 bis 20 Fällen gegeben. „Da sind dauerhafte Geschichten daraus entstanden.“

Mitte März ging die Seite online. Am Abend vorher erst habe Seidel die Idee gehabt. „Die Sache als solche ist mir nicht eingefallen“, sagt der Bürgermeister, denn die Gemeinde Stuhr sei damit noch einen Tag früher dran gewesen. „Das hatte mich schon arg umgetrieben“, erklärt er seine Motivation. „Ich wusste, dass Falk das auch so geht“, sagt Seidel. Das Angebot „für Leute, die nicht raus können oder dürfen“, haben sie „aus dem Boden herausgestampft“, sagt Seidel. „Das hat mich im März viele, viele Abende gekostet“, ergänzt Brozio.

Helfen sollen sich die Menschen bei alltäglichen, aber eben notwendigen Dingen. Konkret zielt das geschaffene Netzwerk auf Unterstützung beim Einkaufen, beim Gassigehen mit dem Hund oder auch der Besorgung von Rezepten beziehungsweise Medikamenten ab. Wer das Haus nicht verlassen kann oder als Risikopatient zu viel Angst davor hat, kann sich an die Corona-Hilfe wenden.

Bei der Vermittlung hilft außerdem die Verwaltung der Gemeinde. Wer sich nicht über die Facebook-Seite Hilfe holt, kann das über die Telefonzentrale der Kommune tun. Erreichbar ist diese unter der Nummer 0 42 03 / 7 11 88. Ansprechpartnerin dort ist Christina Mielke, die – je nach Anrufer – ein Hilfegesuch oder ein Angebot erfasst. Verfügbar ist sie wochentags während der üblichen Rathaus-Öffnungszeiten. Sollte niemand erreichbar sein, steht ein Anrufbeantworter zur Verfügung. „Der wird regelmäßig abgehört, damit mögliche Rückrufe getätigt werden können“, heißt es. Dabei weist die Initiative aber auch darauf hin, dass es keinerlei Auskünfte zur Kindernotbetreuung oder auch allgemeinen Fragen zum Coronavirus gibt. Dafür sei weiter das Bürgertelefon des Landkreises Diepholz unter 0 54 41 / 9 76 20 20 zuständig.

Für „den schnellen und unkomplizierten Austausch“ ist auch die Facebook-Seite da. Auch per E-Mail kann Kontakt aufgenommen werden. Wer Pate werden und einem Menschen oder einem Haushalt helfen möchte, kann eine E-Mail an coronahilfeweyhe@gmail.com schreiben. Dabei können Helfer eine konkrete Leistung anbieten, die in eine Tabelle eingetragen wird. Dann wird geguckt, was passt, erklärt Brozio.

Brozio ist der, der dabei den Überblick hat. Darüber hinaus gibt es pro Ortsteil einen ebenfalls ehrenamtlichen Koordinator, der den konkreten Kontakt ermöglicht. Und dieser findet selbstredend immer unter Einhaltung der gegebenen Corona-Regeln statt: „Eigenschutz und Begrenzung sozialer Kontakte gehen immer vor“, heißt es vonseiten der Initiative. „Dennoch wollen wir probieren, dass unsere Paten jeweils einer/einem Hilfesuchenden zur Seite stehen können.“