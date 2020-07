Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die Frau außerdem keinen Führerschein mehr hat (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Die Polizei hat eine 27-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in Leeste angehalten, weil diese ein Mobiltelefon am Steuer nutzte. Wie die Streifenbesatzung dann weiter feststellte, besitzt die 27-jährige Weyherin seit mehreren Jahren keine Fahrerlaubnis. Die Frau durfte nicht weiterfahren, gegen sie ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.