Die Beamten entdeckten die beiden Männer schließlich im Bereich des Brinkumer Ortskerns (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Zwei junge Männer aus Stuhr haben am Donnerstagabend einen Stromkasten an der Bremer Straße in Brinkum mit Graffiti besprüht. Dabei wurden sie von mehreren Zeugen beobachtet, die den Vorfall um 21.50 Uhr bei der Polizei meldeten. Die Beamten suchten daraufhin nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern und fanden sie schließlich im Brinkumer Ortskern. Die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer wurden laut Polizei von den Zeugen wiedererkannt. „Die möglichen Motive und die weiteren Mittäter müssen von der Polizei noch ermittelt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung der Beamten. Insgesamt seien Stromkästen an der Syker und Bremer Straße angesprüht worden, außerdem eine Hauswand an der Syker Straße und eine Garagenwand an der Jahnstraße.