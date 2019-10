Modern ausgestattet, klimafreundlich und obendrein noch bezahlbar: Sechs neue Wohnungen für sozial schwächer gestellte Menschen sind in Leeste entstanden. (Michael Braunschädel)

„Sie sind alle schon vermietet“, verkündete Uwe Tenschert, Geschäftsführer der Wohnbau Diepholz GmbH, den anwesenden Weyher Ratsmitgliedern. Gemeinsam haben sie sich am Montag ein Bild vom ersten Bauprojekt gemacht, das Gemeinde und Wohnbau-Gesellschaft realisiert haben. Der Weyher Rat hatte im Juni 2018 beschlossen, sich mit einem Anteil von 3,56 Prozent an der Wohnbau Diepholz GmbH zu beteiligen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Frauenzentrums an der Hauptstraße 61 in Leeste ist ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen entstanden, weiße Putzfassade mit schwarzen Farbakzenten. Einziehen dürfen in den ersten zehn Jahren ausschließlich Bezieher von Hartz IV, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistungen. Die Mieten sind in dem Zeitraum dementsprechend begrenzt, später ist dann eine freie Vermietung möglich. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind vollständig barrierefrei.

Die Wohnbau Diepholz GmbH hatte sich in den vergangenen 20 Jahren stärker um die Verwaltung von Immobilen im bezahlbaren Bereich gekümmert. Nun will sie wieder intensiv bauen. Ein Pilotprojekt ist in Barnstorf entstanden, gefolgt von dem nun fertig gestellten Objekt in Leeste. Im Mittelteil verfügt das Gebäude über ein Dachgeschoss. Die vier Wohnungen sind über das zentrale Treppenhaus zu erreichen. Die beiden äußeren Module sind angedockt und haben ihre eigenen Zugänge. „Anders war es durch den alten Bebauungsplan nicht möglich“, erklärte Tenschert.

Die beiden Zwei-Zimmer und vier Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit je 59 Quadratmetern Wohnfläche sind spätestens bis zum 1. November alle bezogen. Die Weyher Politik durfte vorab einen Blick in zwei Wohnungen werfen, die baugleich zu den anderen sind. Die Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss etwa verfügt über eine längliche Wohnküche. Die Küche müssen die Mieter allerdings selbst mitbringen. Die Rollläden ringsum funktionieren per Knopfdruck, die Fenster zur Hauptstraße schlucken den Verkehrslärm. Wie alles in der Wohnung ist auch das Bad barrierefrei, der Abfluss der Dusche ist in den Fliesenboden eingelassen. „Wir verwenden keine High-End-Produkte, aber wir achten auf Qualität“, betont Uwe Tenschert. Die beiden oberen Wohnungen verfügen über Balkone, die unteren über der Hauptstraße zugewandte Terrassen, die noch eine Hecke als Sichtschutz zur Straße bekommen. Der Standort ist gleichzeitig die Südseite und deshalb ausgewählt worden, so Tenschert.

Insgesamt sind in Leeste auf dem 1000 Quadratmeter großen Grundstück 360 Quadratmeter sozialer Wohnraum zuzüglich Park- und Beetflächen entstanden. Im Dezember waren die Abrissarbeiten gestartet, im Februar kam es laut Tenschert zu kleinen Verzögerungen, die im März aufgeholt werden konnten. Sieben Monate betrug die Bauzeit, einen Monat vor Fertigstellung habe die Wohnbau Diepholz GmbH damit begonnen, Mieter zu gewinnen – unter anderem über ein Immobilienportal im Internet. „Es gab eine enge Zusammenarbeit mit unserem Fachbereich Ordnung und Soziales“, erklärte Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften bei der Gemeinde. Denn dort sind die Bedarfe bekannt. Überwiegend handelt es sich um Weyher, die in die Wohnungen einziehen, sagt Uwe Tenschert, der bei der Auswahl der Mieter von einem „gemischten Bild“ spricht. Die größeren Wohnungen sind dabei für kleine Familien geeignet, die kleinen wiederum eher für Paare. Den durchschnittlichen Wert für die Kaltmiete pro Quadratmeter gibt Tenschert mit 6,15 Euro an.

Das Interesse an den Wohnungen sei groß gewesen, bei einem Besichtigungstermin hätten sich um die zwölf Interessenten eingefunden. Die veranschlagte Summe von 660 000 Euro sind laut dem Wohnbau-Geschäftsführer eingehalten worden. Die Summe setzt sich folgendermaßen zusammen: 25 Prozent Eigenanteil kommen von der Kommune, wobei davon 20 Prozent der Landkreis beisteuert und fünf Prozent die Gemeinde Weyhe aufbringt. Die restlichen 75 Prozent trägt die Wohnbau Diepholz GmbH. Die Gemeinde Weyhe stellt die Fläche als Erbpachtgrundstück zur Verfügung.

Das Gebäude weist die Energieklasse A auf. Eine Gaszentralheizung mit Brennwerttechnik ist verbaut, eine Solaranlage zur Wassererwärmung befindet sich auf dem Dach. Das betonte Tenschert auch mit Blick auf das derzeitige „Nummer-eins-Thema“ Klima- und Umweltschutz. Dem musste Frank Seidel (SPD) etwas widersprechen. Oberstes Thema, zumindest seiner Fraktion, sei bezahlbarer Wohnraum. Mit dem Preis für die Kaltmiete, im Schnitt sechs Euro, liege man bei der Hälfte dessen, was derzeit üblich am Markt ist. Seidel appellierte an Tenschert, die Zusammenarbeit fortzuführen, sobald sich Gelegenheit bietet: „Kommen Sie auf uns zu.“ Gerne habe man nach Weyhe gewollt – genau wie nach Syke und Stuhr, so Tenschert. Inzwischen hätten die Nordkreis-Kommunen zehn Prozent der Gesellschafteranteile an der Wohnbau Diepholz. Und das sei gut so. Tenschert: „Wir wollen stärker in dem Bereich präsent sein.“