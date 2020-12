Der Landkreis Diepholz hat nach einem Geflügelpest-Ausbruch im Nachbar-Landkreis Oldenburg nun ein Beobachtungsgebiet im Bereich Bassum und Stuhr eingerichtet (Symbolbild). (Nicolas Armer/DPA)

Im benachbarten Landkreis Oldenburg ist die Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb ausgebrochen. Von den daraus resultierenden Vorkehrungen zur Bekämpfung ist auch der Landkreis Diepholz betroffen, wie das Veterinäramt des Landkreises am Dienstag mitteilte. „Derzeit wird mit Hochdruck an der Einrichtung eines landkreisübergreifenden Beobachtungsgebietes gearbeitet, welches Teile der Stadt Bassum und der Gemeinde Stuhr mit besonderen Schutzmaßnahmen betreffen wird“, macht Landrat Cord Bockhop deutlich.

Die Restriktionszone werde in Kürze mit Hinweisschildern an den Hauptverkehrswegen ausgestattet. Neben dem weiterhin bestehenden landkreisweiten Aufstallgebot gilt für das Beobachtungsgebiet für Geflügel jetzt zusätzlich ein Ein- und Ausfuhrverbot von Vögeln, frischem Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eiern. „Darüber hinaus sind nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten“, heißt es vom Veterinäramt des Landkreises in der Mitteilung weiter. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt ab diesem Mittwoch, 23. Dezember. Sie ist auf der Homepage des Landkreises Diepholz unter www.diepholz.de veröffentlicht. Dort ist auch eine Übersichtskarte des eingerichteten Beobachtungsgebietes eingestellt.