Weyhe-Kirchweyhe. Im Zuge gezielter Verkehrsüberwachung konnten am Freitag in Kirchweyhe, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, insgesamt zwei Verstöße mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr festgestellt werden. Im ersten Fall wurde, laut Polizei, ein 20-jähriger Mann aus Thedinghausen in seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel, namentlich THC, stand. Darüber hinaus fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auf. Der zweite Verstoß wurde von einem 20-jährigen aus Weyhe begangen. Er saß unter dem Einfluss von Ecstasy und MDMA am Steuer seines Wagens, teilte die Polizei mit. Auch er hatte weitere Betäubungsmittel bei sich. Die Beamten fanden weitere Tabletten Ecstasy bei ihm.

Für beide Fahrer wurden Blutproben angeordnet. Gegen sie wird nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung eines berauschenden Mittels und in einem Verfahren zusätzlich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.