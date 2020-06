Die Polizei kontrollierte den Mann in Groß Mackenstedt (Symbolbild). (Björn Hake)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Donnerstag um 0.15 Uhr einen Mann in Groß Mackenstedt angehalten, der zuvor auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr unterwegs war. Bei der Kontrolle gab der 33-jährige Fahrer aus Hamburg an, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Außerdem zeigte er laut Polizeibericht körperliche Anzeichen, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Mann räumte ein, vor Fahrtantritt Amphetamine konsumiert zu haben. Zudem wies er darauf hin, dass sich in seinem Auto weitere geringe Mengen von Amphetaminen befinden. Gegen den Mann wurde ein Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.