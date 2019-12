Die Fahrt war für den Dänen und seinen Beifahrer nach der Kontrolle beendet (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Sonntag auf der A 1 gegen 14.45 Uhr ein dänisches Auto kontrolliert. Bei der Kontrolle auf einem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg zeigte der 25-jährige Fahrer laut Polizeimitteilung „drogentypische Auffälligkeiten“. Ein durchgeführter Schnelltest auf Drogen wies auf eine mögliche Beeinflussung durch Kokain hin. Der Beifahrer hätte den Fahrtweg ebenfalls nicht fortsetzen können, da auch dieser scheinbar Kokain genommen hatte, heißt es von der Polizei. Der 25-jährige, in Dänemark wohnhafte Fahrer musste die Beamten der Autobahnpolizei zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Des Weiteren musste er im Rahmen des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die beiden kontrollierten Männer hatten sich zudem im Anschluss um eine Abholung zu bemühen.