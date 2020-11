Hat sich beruflich bereits vielen Herausforderungen gestellt: Bettina Scharrelmann. (Michael Galian)

Statt für ihren Termin auf der obersten Etage des Stuhrer Rathauses auf eigene Faust nach der Zimmernummer zu suchen, fragte sich Bettina Scharrelmann in ihrer ersten Woche lieber durch. „So kann man mit den Kollegen gleich ins Gespräch kommen“, sagt die neue Erste Gemeinderätin Stuhrs.

Natürlich standen vergangene Woche auch reihenweise offizielle Begrüßungsbesuche an, doch ein kurzes Hereinschneien ins Büro bricht manchmal eben das Eis am besten. Viele Kollegen hat die neue Nummer zwei im Rathaus da aber noch nicht sofort kennengelernt. „Manche sind im Homeoffice und wechseln sich ab“, sagt die 52-Jährige. Blumensträuße stehen auf der Fensterbank des Büros in Nachbarschaft zu dem des Bürgermeisters Stephan Korte, das Diensthandy liegt auf dem Schreibtisch. Scharrelmann ist entspannt im Stuhl zurückgelehnt.

Ob ihr die Gemeinde Stuhr bei ihrer Bewerbung für den Posten ein Begriff war? „Ja“, sagt sie sofort und lächelt demonstrativ. „Stuhr ist seit zehn Jahren so etwas wie mein zweites Zuhause.“ Der Grund sind zwei Islandpferde, die ihr Mann und sie in der Gemeinde stehen haben und bei denen sie drei- bis viermal in der Woche vorbeisehen. Durch diverse Ausritte kennt sich Scharrelmann auch in Stuhr aus. Und nicht nur dann ist sie an der frischen Luft: „Ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit, wann es geht.“ Aus der Bremer Neustadt fährt sie die Strecke über Grolland und entlang der Kladdinger Straße. Das dauere nicht einmal eine halbe Stunde. „Super schön“, sagt sie, ist die Strecke mit Blick über die Kladdinger Wiesen. So schöpft sie Kraft für die andere Seite ihres Lebens, die sich eher in Konferenzräumen und Büros abspielt.

Scharrelmann ist Volljuristin, studierte an der Universität Bremen und in Rotterdam. Gearbeitet hat sie bisher in verschiedenen Bereichen. So zum Beispiel für die SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. Die politische Arbeit und die Umsetzung von Beschlüssen sind ihr daher vertraut. Einer Partei, betont Scharrelmann, gehört sie aber nicht an. Auch in der Planung und Umsetzung von Projekten kennt sie sich aus. So wirkte Scharrelmann etwa beim Aufbau der Hafencity-Universität Hamburg mit, auf juristischer Seite und in der Öffentlichkeitsarbeit. Passenderweise liegt der Schwerpunkt der Universität auf Architektur, Bauwesen und Stadtplanung – Bereiche, die auch bei ihrer neuen Tätigkeit von Vorteil sein dürften. In den vergangenen sieben Jahren leitete Scharrelmann dann das Migrationsamt in Bremen und war für 140 Mitarbeiter und rund 100 000 Menschen zuständig. Dort hat die Mutter einer erwachsenen Tochter ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, mit Ausnahmesituationen zurechtzukommen. 2013 übernahm sie die Leitung, im Jahr darauf kamen die großen Flüchtlingszuströme. „Wir mussten viel Krisenmanagement bewerkstelligen und haben Prozesse ausgearbeitet, um das bewältigen zu können. Das ist uns gut gelungen“, sagt sie

Jetzt hat Scharrelmann stellvertretend die Verantwortung für 115 Mitarbeiter im Rathaus und noch einmal mehr als 500 aus gemeindlichen Einrichtungen. An ihrer neuen Aufgabe reizt sie die Themenvielfalt, sagt sie. So gehe es einerseits um Unternehmen und Gewerbe, aber andererseits auch alles, was mit dem Familienleben zu tun hat. „Ich finde dieses Zusammenspiel ganz toll“, sagt Scharrelmann, die eine klare, sortierte Art zu reden hat und das Gesagte oft mit einem Lächeln unterstreicht. Ihre Hände folgen beim Erklären geraden Linien.

Als positiv bewertet die Erste Gemeinderätin, dass Stuhr viele eigene Kitas hat und somit auch einiges selbst in die Hand nehmen kann. Wichtige Themen für sie sind die Ortskernentwicklung in Brinkum und Alt-Stuhr sowie Sportstätten. Gerade wenn es darum geht, zusätzlich zentrale Angebote bereitzustellen, ein Hallenbad etwa. Die Beschlüsse fällt die Politik, die Aufgabe der Verwaltung bestehe darin, „das zu forcieren“, sagt Scharrelmann und macht eine Vorwärtsbewegung mit den Händen. Gerade in der Corona-Krise sei es außerdem wichtig, Unternehmen, Kulturschaffende und andere in der Gemeinde informativ zu begleiten.

Die Vielfalt der Themenbereiche war neben der Vertrautheit mit der Gemeinde der Grund, warum sich Scharrelmann auf die Nachfolge Ulrich Richters bewarb. Als eine von drei Bewerbern sei sie in die Vorauswahl gekommen und habe sich dem Verwaltungsausschuss vorgestellt. Stephan Korte schlug Scharrelmann daraufhin dem Gemeinderat vor, der sie Mitte September einstimmig wählte (wir berichteten). An politischen Sitzungen in Stuhr hat Scharrelmann, die für acht Jahre Wahlbeamtin ist, bereits teilgenommen. Themen wie die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 oder die Verkehrssituation zwischen Brinkum und Bremen seien ihr längst vertraut gewesen – doch, wie sie zugibt, bisher eher aus Bremer Perspektive betrachtet. Nun eigne sie sich diese eben auch auf Stuhrer Seite an.