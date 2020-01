Weyhe-Kirchweyhe. Nachdem er ein geparktes Auto in Kirchweyhe beschädigt hatte, ist ein Autofahrer einfach davon gefahren. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Sonnabend zwischen 13.45 und 19.45 Uhr an der Appelallee. Vermutlich kam es zu dem Schaden an dem Fahrzeug der Marke Toyota beim Ein- oder Ausparken, so die Polizei weiter. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von circa 1000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.