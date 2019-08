Herder-Mischling Lyka ist äußerst agil, will aber auch geistig gefordert werden. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Eine pelzige Freundin wartet derzeit in der Arche Noah auf neue Halter. Das Brinkumer Tierheim möchte Lyka an Menschen vermitteln, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen können. „Es ist enorm wichtig, dass man mit ihr regelmäßig Sport treibt“, sagt Tierpflegerin Nadine Yavuz. Ohne etwas Bewegung sei die Hündin nicht ausgelastet. Auch solle man Lyka geistig beschäftigen, so dass Körper und Seele gleichermaßen Energie bekommen. Die im Jahre 2014 geborene Hündin wird von den Mitarbeitern als sehr kluges Tier wahrgenommen. Ihrer Rasse entsprechend sei der Herder-Mischling dazu sehr agil. An der Erziehung müsse man noch arbeiten. Grundkommandos seien ihr aber nicht fremd. Die neuen Halter sollten auch wissen, dass Lyka an einer Futtermittelallergie leidet. Ansonsten kennt Yavuz die Hündin als ein aufmerksames, freundliches und kooperatives Wesen. Lyka wurde kastriert.

Weitere Infos zu Lyka gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.tierheim-arche-noah.de.