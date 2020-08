Nimmt genau Maß: Heinz-Günter Meyer ist seit 2016 im Brinkumer MGH als Handwerker tätig. (Eike Wienbarg)

Wenn bei Heinz-Günter Meyer das Telefon klingelt, dann sind es oft Mitarbeiter aus dem Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH). In den Gesprächen geht es meist um kleinere, handwerkliche Themen. Nach einer kurzen Beschreibung des Problems macht sich Meyer dann auf den Weg von Alt-Stuhr nach Brinkum, um zu helfen. Seit dem Jahr 2016 engagiert sich der 74-Jährige ehrenamtlich im MGH – und war einer der wenigen Helfer, die auch während des Corona-Lockdowns immer zur Stelle waren.

„Er war einer von den MGH-Corona-Helden“, lobt MGH-Leiterin Daniela Gräf das große Engagement von Meyer. Er selbst gibt sich eher bescheiden und beschreibt sich als „Mädchen für alles“ in der Brinkumer Einrichtung, in der er regelmäßig kleinere Arbeiten rund um das alte Haus an der Bremer Straße erledigt.

Dass Meyer zur Gruppe der ehrenamtlichen Handwerker im MGH zählt, ist für Gräf ein Glücksfall. Sie kann sich noch genau erinnern, wann er das erste Mal ins Mehr-Generationen-Haus kam: Am 8. Oktober 2016 nahm Meyer am Reparatur-Café teil. Dafür war er prädestiniert. Mehr als 30 Jahre lang hat sich der gelernte Elektriker bei der Telekom in Bremen um die Verwaltungsgebäude des Kommunikationsunternehmens gekümmert, wie Meyer berichtet. Auch die Wartung der technischen Gebäude gehörte zu seinen Aufgaben, erzählt der Alt-Stuhrer weiter.

Nachdem er im Jahr 2008 in den Ruhestand gegangen ist, machte sich Meyer auf die Suche nach einer Beschäftigung. Die fand er dann zunächst im Reparatur-Café. „Wir haben einen Elektriker gebraucht“, erinnert sich Gräf und Meyer ergänzt: „Ich habe davon in der Zeitung gelesen.“ Und da er sich mit Elektrogeräten auskennt, ging er einfach im MGH vorbei. „So habe ich das Haus kennengelernt“, erinnert sich der 74-Jährige an die Anfänge.

Relativ schnell erfuhr Meyer dann auch vom kleinen Handwerker-Trupp des Hauses. Damit beendete er seine Aufgabe beim Reparatur-Café und wechselte zu den ehrenamtlichen Problem-Lösern für das MGH. „Die Kollegen im Reparatur-Café waren traurig“, kann Gräf berichten. Aber auch über das neue Engagement freut sich die Leiterin natürlich. „Es ist ein altes Haus, da geht immer etwas kaputt“, sagt Gräf.

Nun kümmert sich Heinz-Günter Meyer um so manch anfallendes Problem. „Es ist egal, was. Hauptsache, es gibt etwas zu tun“, sagt er pragmatisch. Und die Liste seiner Tätigkeiten ist lang. Sie reichen von kleineren Holzarbeiten bis hin zur Hilfe im Außenbereich des Hauses. Unter anderem war Meyer so für den Bau der Puppenbühne zuständig, kümmerte sich um die Reinigung der Terrasse oder die Bepflanzung der größeren Blumenkübel. Auch ist er Herr über die Gartenhäuser der Einrichtung. Daniela Gräf beeindruckt dabei vor allem der Pragmatismus Meyers: „Er kommt vorbei und macht einfach. Ohne große Worte“, sagt sie und Meyer erzählt: „Ich frage immer dreimal nach, weil sich immer wieder etwas ändert. Wenn es dann geklärt ist, dann mache ich es einfach.“ Auch, wenn es nur der Austausch einer Glühbirne oder das Aufhängen von Bildern für eine Ausstellung ist. „Es kann auch mal das Gurkenglas, das nicht aufgeht, sein“, sagt Meyer und muss über den Vorfall vor Kurzem lachen.

Auch von der Corona-Schließzeit im MGH ließ sich Meyer nicht abhalten. „Günter Meyer hat den Laden am Laufen gehalten“, berichtet Daniela Gräf. Während des Umbaus der Backstube half er fleißig mit, die Räume aus- und später wieder einzuräumen. Er brachte die beliebte Bücherkiste mit auf den Weg, und kümmerte sich darum, dass sie wasserdicht ist. Jetzt gerade ist er dabei, die Feinarbeiten für die Deko in der Backstube zu übernehmen. Dort sollen unter anderem alte Schilder mit Anweisungen für den alten Ofen den Charme der Backstube erhalten.

Neben seiner handwerklichen Hilfe war Heinz-Günter Meyer vor der Corona-Pandemie auch als Fahrer für das MGH aktiv. So holte er die Teilnehmer des Mittagstisches ab, berichtet Meyer. „Er ist der Mann für alle Fälle“, sagt Daniela Gräf über Meyer, der ursprünglich aus Verden kommt und 1976 nach Alt-Stuhr zog. Mit der Schließung des MGH fiel die Fahrtätigkeit weg. MGH-Leiterin Daniela Gräf hofft aber, ab dem 26. August den Mittagstisch wieder anbieten zu können.

Aber auch so ist Heinz-Günter Meyer etwa zwei bis drei Tage pro Woche im MGH vor Ort. Zeit für andere Hobbys bleibt da nicht viel. „Mein Hobby ist hier“, sagt Meyer über das MGH. Und auch Daniela Gräf freut sich sehr über den engagierten Helfer. „Wir könnten uns kein MGH ohne Günter Meyer vorstellen. Günter kommt mit jedem klar. Er gehört hier zur Familie.“