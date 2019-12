Auf dieser Fläche an der Straße An den Roden könnte die neue Kita in Brinkum entstehen. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Im Stuhrer Gemeinderat ging es am Mittwoch erneut um den möglichen Standort für eine neue Kita in Brinkum. Wie auch schon im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt regte sich Widerstand bei den Anwohnern der Fläche zwischen An den Roden und Theodor-Storm-Straße.

Auf dem rund 6300 Quadratmeter großen Areal im Brinkumer Westen plant die Gemeinde einen Bebauungsplan für ein allgemeines Wohngebiet, auf dem aber nur eine fünfgruppige Kita Platz haben und kein Wohnraum entstehen soll, wie Stadtplaner Christian Strauß in der Sitzung erläuterte. „Das klingt ein wenig gegensätzlich“, gab er zu. Aber in einem allgemeinen Wohngebiet seien Anlagen für soziale Zwecke zulässig. Allein rund 5000 Quadratmeter der Fläche könnten für die Kita genutzt werden. Das restliche Areal seien ein kleiner Wald und ein Spielplatz, die erhalten bleiben sollen. Aufgrund der Gegebenheiten möchte die Gemeinde die Fläche im sogenannten beschleunigten Verfahren beplanen.

Nach der Vorstellung der Planungen waren die Anwohner an der Reihe. Ein Bürger hatte gleich einen ganzen Fragenkatalog an die Gemeinde gesandt. Einige Fragen seien aber noch offen, sagte er. So wolle er wissen, wie viele Alternativen zu dem geplanten Standort geprüft wurden. Das jetzt ausgewählte Gelände sei mit seiner Länge und der derzeitigen Nutzung nicht ideal. Als Alternative sah er zum Beispiel die Grundstücke einer ehemaligen Gärtnerei an der Pappelstraße. Auch wollte der Anwohner wissen, ob die Fläche bereits mit Experten, wie zum Beispiel Erziehern, abgesprochen ist. Außerdem wisse nach seinen Angaben der Landwirt, der die Fläche nutzt, nichts von den Planungen. Zusätzlich wollte er wissen, ob bereits eine Artenschutzprüfung für das Gelände erstellt wurde. Auch über die geplante Zuwegung zur Fläche wollte der Bürger Informationen haben.

Stadtplaner Strauß antwortete, dass vier Standorte im Vorfeld geprüft wurden. Und natürlich hätten sich entsprechende Fachpersonen der Gemeinde mit der Fläche beschäftigt. Diese sollen auch in den weiteren Planungen miteinbezogen werden. Zum Wissen des Pächters um die Planungen könne er persönlich nichts sagen, so Strauß. Mittlerweile sollte aber jeder in Brinkum informiert sein. Eine artenschutzrechtliche Prüfung sei Teil des Verfahrens. Die Frage nach der Zuwegung sei in den späteren Planungen zu klären und völlig offen. Es sei kein Automatismus, dass die Zufahrt über die Straße An den Roden erfolgen muss.

Ratsherr Gerd-Wilhelm Bode (Besser) erneuerte seine Kritik an dem Standort. „Das Grundstück ist nicht geeignet, um einen Kindergarten zu bauen“, sagte er. Außerdem interessierte ihn, warum das Gebiet ein allgemeines Wohngebiet werden soll und welcher Preis für das Projekt geplant ist. Ein reines Wohngebiet sei nicht möglich, da dort eine Kita in dieser Größenordnung nicht möglich wäre, erläuterte Strauß. Zu den Kosten des Grundstücks könne die Gemeinde in der öffentlichen Sitzung keine Auskunft geben, so Ulrich Richter, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Die Grundstückspreise ergäben sich aus den Bodenrichtwerten.

CDU-Ratsherr Frank Schröder betonte: „Wir befinden uns in einer Zeitschiene, in der wir Kindergärten brauchen. Das ist unsere Aufgabe.“ Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) sah das genau so, allerdings äußerte er Bedenken aufgrund der Lage und der fehlenden ÖPNV-Anbindung. Über den Verkaufspreis nicht öffentlich zu sprechen, sei logisch, erklärte Dennis True (SPD). Kristine Helmerichs (Grüne) hatte noch „keine sinnvolle Begründung gehört, die den Standort infrage stellt“. „Ein Kindergarten steht an einer Stelle immer jemandem im Weg“, sagte sie. Wären die Einrichtungen aber nicht gebaut worden, befände sich Brinkum noch im „16. Jahrhundert“. „Wir brauchen ihn nicht nur morgen, sondern hätten ihn schon gestern eröffnen müssen“, befand Helmerichs. Für Susanne Cohrs (SPD) war die Erschließung des Gebiets von der Straße An den Roden die einfachste Lösung.

Bei vier Gegenstimmen der Besser-Fraktion sprach sich der Gemeinderat für den nötigen Bebauungsplan für die Kita aus.