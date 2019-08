Was die Gäste beim Musikfrühschoppen erwartet, haben Dieter Helms, Jochen Badtke und Werner Schierenbeck schon mal vorab anklingen lassen. (Plaggenborg)

Weyhe. Die Herren der Weyher Swing Combo setzen an diesem Sonntag, 4. August, zum achten Musikfrühschoppen im Freibad in Kirchweyhe an. Damit gibt es dort erstmalig ein zweites musikalisches Event innerhalb eines Jahres. Dabei sah es nach dem achten Teil zunächst gar nicht aus.

„Es gab zuletzt gesundheitliche Probleme“, sagt Jochen Badtke vom Förderverein desc Freibades. Das Musikereignis am Beckenrand fand bisher einmal jährlich statt, und zwar immer mit der Combo. In diesem Jahr bekommen die Weyher wegen besagter Ausfälle schon die zweite Runde, denn am 16. Juni war im Bad bereits die Band Tuba Libre sozusagen vertretungsweise aufgetreten – und da war schon ein zweites Konzert eben mit der Swing Combo im Gespräch. Die Gruppe hätte sich stabilisiert, hieß es schon seinerzeit (wir berichteten). Dass die Weyher nun doch noch zu ihrem Auftritt kommen, sei relativ kurzfristig entschlossen worden, so Badtke.

Die Combo existiert seit 1958, teilt die Band mit. Sie besteht heute aus Robert Fuchs (Trompete), Heinz Schmitz (Trompete), Helmut Fellermann (Saxofon), Dieter Helms (Saxofon), Werner Schierenbeck (Bandleader, Gitarre), Klaus Kasimirs (Keyboard, Akkordeon), Uwe Goldschmidt (Bass) und Friedel Wetjen (Schlagzeug), wie die Gemeinde mitteilt. Aus der Bandgeschichte geht hervor, dass zu harten Zeiten nur noch drei Mitglieder parat waren, die ihre Instrumente schließlich für Jahrzehnte eingemottet hätten. Das Verlangen nach „Mucke“ aber sei immer da gewesen, heißt es.

"Seit mehr als zehn Jahren tritt die Weyher Swing Combo nun in der heutigen Besetzung mit acht Musikern instrumental gut besetzt auf", darunter Bläser, Trompeter, Saxofonisten, Akkordeonist, Keyboarder, Bassist und Schlagzeuger", wie Musiker Dieter Helms sagt. "Wir haben viel geübt." Das Programm, in dem sie immer zwei Titel nacheinander spielen, bestehe aus Liedern der 1920er und 1930er-Jahre und aus den Richtungen Foxtrott, Beatfox, Quickstep, Chachacha, Rhumba – seit neuestem auch Marsch, Polka und Walzer. Den musikalischen Auftakt macht der Klassiker "Wochenend' und Sonnenschein", verrät Helms.

„Wir reihen uns nahtlos in die musikalischen Highlights der Saison ein“, sagt er über das Konzert, bei dem Badtke mit „plus-minus 250 Besuchern“ rechnet. Es beginnt um 11 Uhr bei freiem Eintritt und endet etwa um 14 Uhr, teilt der Fördervereinsvorsitzende mit Blick auf die Eröffnung des Reisegartens am Weserufer in Dreye mit, die in das nahe gelegene Hafenfest eingebettet ist. Beides beginnt um 14 Uhr und endet dort um 18 Uhr. Um das Essensangebot im Freibad kümmert sich die noch neue Cafeteria Crossini. Badtke: „Die übernehmen den Einkauf, wir unterstützen mit dem Grillen.“ Wie in den Vorjahren werden Partyzelte, Sitzgarnituren und Stehtische aufgebaut, teilt die Gemeinde mit, die gemeinsam mit dem Schwimmverein und der DLRG die organisatorische Leitung durch den Förderverein unterstützt.