Die Band Swing-Time aus Weyhe bereitet sich auf einen besonderen musikalischen Abend in der Kirche vor. (Uwe Goldschmidt)

Premiere im Gotteshaus: Die lokale Big-Band Swing-Time ist am kommenden Sonnabend, 28. September, ab 20 Uhr in der Felicianuskirche Kirchweyhe zu Gast. Und laut der Gruppe gibt es dort „erstmalig ein Konzert mit einer solchen Musikerformation“. Die Band wurde nach eigenen Angaben bereits Mitte der 1980er-Jahre in Kirchweyhe gegründet und hat seither etliche erfolgreiche Auftritte in der ganzen Region absolviert. Bildeten in der ersten Dekade noch Pop-Arrangements den Schwerpunkt des Repertoires, sind in der Folgezeit viele Swingklassiker und jüngst auch moderne Jazz-Arrangements mit Funk- und Fusionelementen unter der Leitung von Kristian Schröder erarbeitet worden. Unterstützt wird die Band beim Konzert in der Felicianuskirche von Sänger Walter Barneveld Binkhuijsen und der Sängerin Kerstin Gehrke sowie erstmalig von der Bremer Pianistin Bettina Fischer. Zu hören gibt es an dem Abend laut Ankündigung unter anderem Titel von Frank Sinatra oder eine Big-Band-Bearbeitung von Cindy Laupers „Time After Time“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.