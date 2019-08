Die Feuerwehr verhinderte hier an Am Fuchsberg Schlimmeres – für Erika Kohlwey keine Selbstverständlichkeit. (Feuerwehr)

Stuhr-Heiligenrode. Erika Kohlwey ist heilfroh. Vor einer Woche brannte es auf dem Feld hinter ihrem Haus in Neukrug. Etwa drei Hektar Gerste standen auf der Ackerfläche Am Fuchsberg in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen eines Landwirts und der Ortsfeuerwehren Heiligenrode, Fahrenhorst und Seckenhausen sowie Ristedt-Gessel konnte das Feuer schnell gebändigt werden (wir berichteten). „Das ging so schnell“, sagt Kohlwey über die Ausbreitung der Flammen. Die Bewohner der angrenzenden Wohnhaus-Siedlungen hätten große Angst gehabt, sagt sie. Die Neukrugerin ist den Feuerwehrleuten sehr dankbar – und will das zeigen.

Mit ihrem Rollator und einer Spardose zog sie nach dem Brand durch die Nachbarschaft, um Geld für die Feuerwehr zu sammeln. Es soll der Jugendarbeit der Feuerwehren zugute kommen. Erika Kohlwey möchte auf diesem Weg Danke sagen. Denn selbstverständlich sei das freiwillige Engagement der Brandbekämpfer keinesfalls. „Wenn die nicht gekommen wären, dann wäre unsere Siedlung nicht mehr gewesen“, sagt die Anwohnerin. Wer sich beteiligen möchte, kann unter der Rufnummer 04 21 / 89 27 47 Kontakt mit Erika Kohlwey aufnehmen.