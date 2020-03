Hat nach eigenen Angaben ihre Berufswahl nie bereut: Ingrid Weihrauch. (Vasil Dinev)

Stuhr-Seckenhausen. Eigentlich hatte sich Ingrid Weihrauch zum Abschied als Leiterin der Kindertagesstätte in Seckenhausen ein großes gemeinsames Fest mit ihren Schützlingen gewünscht. „Es sollte ein großes Zirkusfest stattfinden. Ich hab mich schon darauf gefreut“, sagt sie über ein Projekt, das sie gemeinsam mit ihrem Team angeschoben hat. Doch aufgrund der Corona-Krise musste die Party ausfallen. „Es wird hoffentlich nachgeholt“, sagt Weihrauch, die an diesem Dienstag ihren letzten Tag als Kitaleiterin hat.

Dass sie irgendwann einmal diese Position bekleiden würde, hätte sie als junge Frau nicht gedacht, berichtet Weihrauch. „Ich wusste anfangs nicht so richtig, was ich machen wollte“, erzählt die heute 61-Jährige. Zwei Erfahrungen aus ihrer Jugend hätten sie aber in die Spur gebracht. So legte ihr ein ehemaliger Klassenlehrer den Erzieherinnen-Beruf nahe. Seine Frau übte den Job ebenfalls aus, und er konnte sich gut vorstellen, dass seine Schülerin das auch könne, erzählt Weihrauch. Der zweite Auslöser sei ihre Mutter gewesen. „Sie war eine Kriegsfrau, hatte keine richtige Ausbildung“, berichtet Weihrauch. Sie habe ihr immer geraten, einen „richtigen Beruf“ zu lernen, mit dem sie unabhängig leben kann, so die scheidende Kitaleiterin.

Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs waren es dann auch, die die ersten Lebensjahre von Ingrid Weihrauch prägten. Ihr Vater war in Kriegsgefangenschaft in England und ihre Mutter zog ebenfalls dorthin. So wurde Weihrauch in Cambridge geboren. Zwei Jahre später ging es für die Familie aber in die Gemeinde Weyhe. Und genau dort startete Ingrid Weihrauch auch in die Erzieherinnen-Karriere. Im Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kirchweyhe absolvierte sie ihr Vorpraktikum.

Anschließend ging es für Weihrauch an die Fachschule für Sozialpädagogik nach Düsseldorf. „Ich wollte ein bisschen über den Tellerrand schauen“, sagt sie über die Abkehr von der Heimat. Diese dauerte allerdings nicht lange. „Ich bin mit der Region nicht so warm geworden“, erzählt sie über ihre Erfahrungen im Rheinland. Nach zwei Jahren kehrte Weihrauch daher für ihr Anerkennungsjahr zurück in die Weyher DRK-Kita. Nach Abschluss ihrer Prüfungen in Düsseldorf durfte sich Weihrauch dann staatlich anerkannte Erzieherin nennen.

Mit dem Abschluss im Gepäck ging es bereits im Jahr 1981 in die Gemeinde Stuhr. „Damals gab es noch Erzieher ohne Ende“, erinnert sich Weihrauch. Sogar arbeitslose Erzieher habe es gegeben, erzählt sie mit Blick auf den heutigen Fachkräftemangel in der Branche. „Es war eine ganz andere Situation“, so Weihrauch weiter.

Ihre erste Station in Stuhr war dann die Kita Varrel. Dort übernahm Weihrauch eine Gruppenleitung. Wenig später absolvierte sie mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung ihre heilpädagogische Zusatzausbildung. So kam es, dass sie die erste Integrationsgruppe mit Regelkindern und Kindern mit Beeinträchtigungen in der Kita mit aufbauen konnte. „Das war eine spannende Zeit“, sagt Weihrauch rückblickend. Später übernahm sie in Varrel auch die stellvertretende Kitaleitung – bis zu ihrer eigenen Elternzeit.

1992 fing Weihrauch in der Kita in Alt-Stuhr wieder an. Dort übernahm sie ebenfalls eine Gruppenleitung und die stellvertretende Leitung der gesamten Kita. „Alt-Stuhr ist damals gewachsen ohne Ende“, erinnert sich Weihrauch. Als die damalige Kitaleiterin Stunden abgeben wollte, stieg Weihrauch auf und teilte sich die Leitung mit ihr. Ein Novum für Stuhr. „Das gab es in Stuhr noch nicht“, so Weihrauch.

Der nächste Umbruch erfolgte im Jahr 2006. „Dann wurde mir das wunderschöne Haus in Seckenhausen angeboten“, sagt Weihrauch. Gemeint ist damit nicht etwa ein Eigenheim, sondern die Kita an der Timmstraße, die gerade neu gebaut worden war. Dort übernahm Weihrauch die Leitung. Damals gab es drei Betreuungsgruppen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, sieben Kolleginnen ergänzten das Team.

Das sollte aber nicht lange so bleiben. „Ich liebe die Veränderung“, sagt Weihrauch schmunzelnd. Und so manche stand auch ins Haus. Erst gab es eine vierte Gruppe, die dann auch nachmittags betreut wurde. Später kam die Ganztagsbetreuung, dann die Mittagsverpflegung – erst geliefert, dann in Frischkost – hinzu. Eine Integrationsgruppe wurde eingerichtet, die Kinder teilweise altersübergreifend betreut. Die Krippe entstand, und es wurde angebaut, außerdem wurden zwischenzeitlich zwei Hortgruppen in der angrenzenden Grundschule betreut. Viel Arbeit also für Weihrauch, die aber findet, dass es sich gelohnt hat. „Das Haus ist sehr, sehr gut aufgestellt. Wir können alles in Seckenhausen anbieten“, sagt Weihrauch auch mit Blick auf die größeren Kitas zum Beispiel in Brinkum. „Ich hatte ein super Team“, sagt sie. Aktuell betreuen rund 25 Erzieherinnen 81 Kinder in vier Gruppen in Seckenhausen.

Vor 18 Monaten ging Ingrid Weihrauch dann in ihre aktive Altersteilzeit. Am 1. April startet der passive Teil. Für ihren Ruhestand hat sie sich noch nichts Konkretes vorgenommen. So soll Zeit bleiben, um ein bisschen mit ihrem fünf Jahre älteren Mann zu reisen. „Nicht nur in den Schließzeiten“, wie Weihrauch schmunzelnd anmerkt. Ein bisschen Lesen und Sport sowie die Arbeit im Garten stehen auch an. „Ich würde gerne auch einfach mal gar nichts machen“, gesteht sie. Später könne sich die Groß Mackenstedterin auch eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen.

Die Jahre als Kitaleiterin lassen Ingrid Weihrauch mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf ihren Abschied blicken. So sei der Spagat zwischen Erziehung und Verwaltung nicht immer leicht gewesen. „Die Zeit direkt am Kind kommt zu kurz“, sagt Weihrauch mit Blick auf den immer größeren werdenden Berg an Verwaltungsaufgaben der Kitaleitung. „Ich bin Pädagogin, keine Verwaltungsfachkraft“, sagt sie weiter. Trotzdem habe sie sich bemüht, für die Kinder, die Eltern und auch ihre Kolleginnen immer ein offenes Ohr zu haben. „Meine Bürotür war fast immer offen“, sagt Weihrauch. „Ohne Kontakt kann man keine Probleme lösen“, betont sie und gibt diesen Tipp auch ihrer Nachfolgerin Franziska Eggert mit auf den Weg und ergänzt: „Ich habe meine Berufswahl nicht einen Tag bereut.“

Auch wenn ihr Abschiedsfest in der Kita und die offizielle Verabschiedung von ihren Kollegen im Rathaus vorerst nicht stattfinden können, blickt Ingrid Weihrauch nach vorne. „Gar keine Verabschiedung wäre schon schwierig, aber vielleicht wird es ja was im Sommer oder Herbst“, sagt sie.